Tribunal Electoral confunde información con propaganda: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de confundir información con propaganda.

Esto, luego que el órgano electoral le ordenara eliminar diversas publicaciones relacionadas con las actividades durante su gira de trabajo Sonora, en donde promovió diversos programas sociales del gobierno federal.

"Estamos cumpliendo con todo lo que ordena el Tribunal, aún bajo protesta, porque están confundiendo propaganda con información".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera antidemócratica y a "regañadientes y obstaculizando que se lleve a cabo la revocación de mandato.

"Además, el INE está actuando de manera antidemocrática, están llevando a cabo lo de la revocación del mandato, que es un principio constitucional, a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Es de dominio público, es evidente".

---No hablará en inauguración del AIFA

Adelantó que para cumplir con la veda, el próximo 21 de marzo, sí inaugurará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero no emitirá ningún discurso.

"Acerca de que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo, sí voy a participar porque esto lo dijimos hace más un año, de que íbamos a inaugurar el 21 de marzo y se va a cumplir, es un gran aeropuerto, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda he decidido participar sin tomar la palabra".

Señaló que los discursos en la inauguración estarán a cargo de los ingenieros militares que participaron en la construcción del complejo aeropuerto que se construye en la Base Aérea de Santa Lucía.

"Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto si pueden hablar y a lo mejor los gobernadores", dijo el presidente.

El mandatario federal preguntó al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quiénes podrían dar el discurso para no incurrir en falta debido a que desde el pasado 4 de marzo y hasta el próximo 10 de octubre transcurre el periodo de veda electoral en el que servidores públicos deben abstenerse de difundir sus acciones y logros de gobierno.

"Pueden hablar los que construyeron", respondió el secretario.