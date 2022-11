Tribunal ratifica acusación contra Yáñez por defraudación fiscal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal confirmaron la vinculación a proceso contra el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, por el delito de defraudación fiscal equiparada, dictada por un juez federal en diciembre de 2020.

De esta manera, la mayoría de los integrantes del órgano jurisdiccional avaló la resolución de la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien le negó el amparo al empresario, ya que consideró que los hechos con apariencia de delito de defraudación fiscal equiparada no se encuentran prescritos.

Argumentó que si el delito que se le imputó al quejoso prevé una pena de prisión de tres a nueve años, el término medio aritmético sería seis años, por lo que contrario a lo que sostiene, a la fecha en que el Ministerio Público solicitó al juez de control lo citara para la formulación de imputación, 26 de noviembre de 2019, no operaba la prescripción.

Lo anterior, si se parte de la base de que el plazo de seis años que tenía el Ministerio Público para ejercer acción penal, empezó a computarse el 6 de junio de 2016 en que el director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación formuló querella, y no como lo señala el inconforme cuando se consumó el delito.

Yáñez Osuna está acusado de defraudación fiscal equiparada por 150 millones de pesos, luego de que declaró ingresos acumulables por aproximadamente 68 millones de pesos cuando en realidad, según la acusación, obtuvo ingresos estimados en 395 millones de pesos.