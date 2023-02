Tribunal ratifica amparo a excolaborador de Javier Duarte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Un Tribunal Colegiado confirmó el amparo que un juez federal otorgó a Antonio Tarek Abdala Saad, extesorero en el mandato del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que la FGR le expidiera copia auténtica del acuerdo de noviembre de 2018, mediante el cual se le concedió criterio de oportunidad en el caso en su contra por el desvío de 55 mil millones de pesos.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida, que concedió la protección de la justicia a Tarek Abdala Saad, considerado prófugo de la justicia en Veracruz, y requirió a la autoridad responsable para su cumplimiento.

Hace un año, el exfuncionario presentó una demanda de amparo contra la negativa de Salvador Adalberto García Castellanos, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República, de expedirle copia auténtica del acuerdo de criterio de oportunidad, por el que se convirtió en testigo colaborador de la FGR contra Javier Duarte de Ochoa.

La FGR calificó de improcedente el amparo, al señalar que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, ya que el ejercicio de la acción penal en su contra se encuentra suspendido, por el criterio de oportunidad.

Además, señaló la Fiscalía General de la República, "la negativa de expedición de copia certificada del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho no priva derecho alguno a demostrar que los hechos no constituyen delito, ni sus efectos son de imposible reparación".

Sin embargo, el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que el acto reclamado por Antonio Tarek Abdala Saad, afecta materialmente su interés jurídico, por lo que declaró fundada la queja por ser violatoria a sus derechos.

De este modo, resolvió: "La Justicia de la Unión ampara y protege a (Tarek Abdala Saad) contra el acto reclamado de la autoridad".