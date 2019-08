"Triunfo de 'Alito' Moreno no es legítimo", acusa Ivonne Ortega (VIDEO)

El triunfo de Alejandro "Alito" Moreno en la elección interna del PRI, no es legítimo y sólo refleja las graves irregularidades que cometió la cúpula priista, acusó Ivonne Ortega.

A través de un video difundido en redes sociales, la yucateca expuso que el proceso interno que llevó a cabo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado domingo, solamente desprestigió más al partido. "Los mexicanos, en medios de comunicación y en redes sociales, se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente de la cúpula", señaló.

Este medio día la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI dio a conocer que Alejandro Moreno arrasó en la elección interna priista al llevarse poco más de 1 millón de votos mientras que Ivonne Ortega apenas alcanzó unos 177 mil.

"Basta con ver Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Coahuila, en donde hubo participaciones atípicas de hasta el 80%, muy por encima del promedio nacional que fue del 28%. En esos estados la cúpula registró el 54% de su votación total", expuso Ortega Pacheco.

Expresó que la cúpula cayó en lo grotesco y el descaro de robo electoral, por lo cual los resultados carecen de legitimidad.

"Por ello no validamos estos resultados aunque el partido está dispuesto a acatarlos. La Presidencia que surge de esta elección carece de legitimidad desde su origen y carecerá de legitimidad hasta el final. Alejandro Moreno es y será sólo el Presidente del fraude", indicó.

La yucateca expuso que su participación en la elección fue con la convicción de cambiar al partido para desterrar el amiguismo, el compadrazgo, la corrupción.

Al exponer lo anterior, en el video se aprecian fotografías de Alejandro Moreno con José Antonio Meade, con Enrique Ochoa y con Javier Duarte. "Y todas las malas prácticas que llevaron al PRI a la derrota del 2018 (fotografía de Moreno con Enrique Peña Nieto)", dijo.

La exgobernadora de Yucatán agradeció a todos quienes la apoyaron, a su compañero de fórmula, José Encarnación Alfaro. Advirtió que la dirigencia que tomará posesión próximamente, no es quien representa al partido.