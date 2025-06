Tromba causa afectaciones en Iztapalapa y Xochimilco

Las fuertes lluvias que azotaron la noche del lunes a la Ciudad de México dejaron nuevamente estragos en la alcaldía Iztapalapa, una de las zonas más vulnerables ante este tipo de fenómenos.

En la colonia Juan Escutia, la señora Josefina Hernández, de 61 años, vivió una de las peores noches del año cuando su casa, ubicada sobre Calzada Ignacio Zaragoza, se inundó completamente.

"Todos los años es lo mismo", mencionó la vecina de la alcaldía Iztapalapa quien perdió sus muebles por la inundación y reclamó falta de apoyo.

Su sala, su comedor y otros muebles quedaron bajo el agua, cubiertos de lodo y aguas negras. Según relató, pasó toda la noche limpiando con escobas, cubetas y trapos en un intento por salvar lo poco que se podía rescatar.

"No dormí nada. Desde las once de la noche hasta el amanecer estuve sacando agua. Todo se echó a perder. Mi sillón se llenó de lodo, el refrigerador ya no sirve. Es desesperante", dijo doña Josefina con la voz entrecortada.

Para ella, lo ocurrido no fue ninguna sorpresa. Con amargura, aseguró que esta situación se repite año con año sin que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar las inundaciones que afectan a cientos de familias como la suya.

"Todos los años es lo mismo. Llueve fuerte y nos inundamos. No vienen a limpiar las coladeras, no hay drenaje que aguante. Ya estoy cansada de que nadie haga nada. Nadie vino a ayudarnos", denunció.

La señora Hernández también expresó su frustración por la falta de apoyo inmediato. A pesar de los operativos desplegados por las autoridades en otras partes de Iztapalapa, asegura que en su colonia no hubo presencia de personal de protección civil ni de servicios de emergencia.

"Uno ya no espera que nos regalen nada, pero por lo menos que manden a alguien a ayudarnos a sacar el agua. Solo vi pasar patrullas por la avenida, pero aquí nadie se paró", lamentó.

Mientras las autoridades de la Ciudad de México continúan con el recuento de daños y las labores de limpieza en distintas zonas afectadas, historias como la de Josefina evidencian que, para muchos habitantes de la capital, las lluvias no solo traen agua, sino también angustia, pérdidas y abandono.

Alcaldía Xochimilco reporta viviendas inundadas

Tras la tromba de 45 milímetros que cayó ayer en la tarde noche y en la madrugada de hoy, la alcaldía Xochimilco informó que se inundaron viviendas en los pueblos de Santiago Tulyehualco, Santiago Tepalcatlalpan y el barrio Xaltocan.

Por lo que estos reportes fueron atendidos por la Dirección General de Servicios Urbanos, de Protección Civil y la Coordinación de Seguridad Ciudadana.

A través de un comunicado indicó que se están realizando recorridos casa por casa en las comunidades afectadas de Tulyehualco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Xochitepec, San Luis Tlaxialtemalco, Nativitas y Santa Cruz Acalpixca.

Detalló que la Dirección General de Participación Ciudadana desplegó brigadas en distintas zonas de la demarcación para acompañar a las y los vecinos, revisar afectaciones y coordinar apoyos donde se necesiten, trabajando en el retiro de asolvamientos y limpieza de coladeras en Tulyehualco.

También se llevaron a cabo trabajos de desazolve en Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco y Xochitepec, para prevenir mayores afectaciones.

Además, señaló, se realizó la evacuación preventiva de personas en riesgo por deslizamiento de tierra en San Francisco Tlanepantla, sin registrarse personas lesionadas.

Añadió que en San Mateo Xalpa, luego del reporte realizado por vecinos, el equipo de Protección Civil retiró un árbol con riesgo de caída.

Además de brindarse apoyo directo a residentes para que pudieran regresar seguros a sus hogares.