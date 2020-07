"Truena" Ackerman en proceso de selección de consejeros del INE

El académico John Ackerman acusó a sus compañeros integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de haber incurrido en conflicto de interés y haber propuesto perfiles que han sido "cómplices" de irregularidades y "fraudes" por presiones externas.

Hoy el CTE entregó a La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados la lista con cuatro quintetas (20 nombres) de candidatos idóneos al cargo, y aunque Ackerman votó la lista final, salvo tres nombres, hizo una lista de todos los que a su juicio no debieron ser propuestos.

Empero, los otros seis integrantes del CTE rechazaron que hubiera habido presiones y dejaron en evidencia que sólo 3 de 20 nombres no fueron avalados por consenso, sólo por mayoría.

En total 17 nombres fueron aprobados por consenso, informaron. "Lástima que no escuchamos la voz" (de Ackerman) aclaró Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al señalar que el académico se fue y no terminó el proceso.

Hubo unanimidad en 9 nombres de la lista de hombres y 8 de las de mujeres.

Solo un varón y dos mujeres recibieron la votación de la mayoría, expuso Blanca Heredia, de CIDE.

"No hubo presiones, esto lo subrayo porque la sociedad mexicana está llena de desconfianza [...] no conviene al interés de la sociedad política mexicana ahondar en las desconfianzas, los recelos", afirmó Diego Valadés, ex ministro de la Corte y jurista.

Ackerman insistió en su protesta. "Es falso que yo hubiera votado la lista de los 20", sostuvo Ackerman, quien reconoció que abandonó la sesión del CTE y por eso no votó.

En su denuncia sostuvo que una parte del Comité "impuso su visión particular" y aplicó "fobias personales...se incluyeron personas con trayectorias cuestionables", dijo Ackerman al criticar la inclusión del investigador Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) al que pertenecen algunos integrantes del CTE y aseguró que está vinculado al "fraude" en el estado de México en 2017.

Entró Eunice Rendón, la "prima hermana" del consejero Ciro Murayama; Yulisca Bautista asesora de un consejero "muy cercano al PAN" del INE y Carla Humphrey antigua asesora de Arturo Sánchez y Alonso Lujambio.

En su lista Ackerman se lanzó contra consejeros locales que fueron incluidos en las quintetas, a los que acusó de "complicidad" con irregularidades en elecciones locales.