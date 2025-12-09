logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Trump amenaza con imponer un nuevo arancel

Sería del 5% por incumplimiento de México del Tratado de Aguas

Por EFE

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Trump amenaza con imponer un nuevo arancel

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5% a México si el país vecino no libera de inmediato de 246.6 millones de metros cúbicos pendientes según el Tratado de Aguas, un incumplimiento que, según Trump, ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

Trump señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", subrayó el mandatario, instando a que el gobierno mexicano "solucione esto ya", dijo el mandatario en su cuenta de Truth Social.

La advertencia de Trump a México llega pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas que, junto con el gobernador Greg Abbott y el senador republicano Ted Cruz, han buscado presionar al país vecino para que cumpla el acuerdo de aguas de 1944, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos que cruzan ambas naciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

"México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS", escribió Trump.

La amenaza del republicano llega el mismo día en que su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrentaba una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    INE presenta Repositorio Nacional de Sentencias sobre Violencia Política de Género
    INE presenta Repositorio Nacional de Sentencias sobre Violencia Política de Género

    INE presenta Repositorio Nacional de Sentencias sobre Violencia Política de Género

    SLP

    El Universal

    Claudia Zavala y Mariana González encabezan esfuerzos para combatir la Violencia Política de Género

    Más de 10 millones de vacunas contra sarampión aplicadas en México
    Más de 10 millones de vacunas contra sarampión aplicadas en México

    Más de 10 millones de vacunas contra sarampión aplicadas en México

    SLP

    El Universal

    Ante el aumento de casos de sarampión, la Secretaría de Salud de México refuerza la estrategia de vacunación intensiva para contener la propagación de la enfermedad.

    Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional
    Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional

    Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional

    SLP

    El Universal

    José Medina Mora y Claudia Sheinbaum Pardo se encontraron en Palacio Nacional para discutir temas de relevancia para el sector empresarial.

    Aprobados foros sobre Revocación de Mandato en San Lázaro
    Aprobados foros sobre Revocación de Mandato en San Lázaro

    Aprobados foros sobre Revocación de Mandato en San Lázaro

    SLP

    El Universal

    Se aprueba consulta con especialistas para analizar iniciativa de reforma constitucional en revocación de mandato, generando críticas por simulación en el proceso.