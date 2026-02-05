Trump, amenaza para la paz en México: Informe

Bruselas, Bélgica.- La capacidad de México para afrontar amenazas para la paz, la seguridad y la democracia se ha ido erosionando en los últimos seis años. Y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha convertido en una nueva amenaza para la paz mexicana.

Esta conclusión se desprende de la publicación de la última versión del Índice Normandía desarrollado por el Servicio de Información del Parlamento Europeo y la comparación de la información ahí presentada con los datos divulgados desde la edición 2020, en la que por vez primera se dedicó un apartado de evaluación a México.

"Los resultados del ejercicio de 2025 sugieren que el nivel de amenazas para la paz es el más alto desde que se creó el índice, lo que confirma la tendencia a la baja en la seguridad mundial como consecuencia de los conflictos, la rivalidad geopolítica, la creciente militarización y las amenazas híbridas".

Las conclusiones del informe se basan en datos recopilados en 2024 y 2025 y utilizados para comparar la paz entre naciones y regiones, en función de las capacidades de los Estados para abordar y evitar un posible deterioro ante nueve amenazas potenciales, entre ellas inseguridad energética, crisis económicas y criminalidad.

Como resultado del examen de las amenazas y sus variantes, México aparece en el informe 2025 en el escalafón 101 de 138 países, posicionados de mayor a menor capacidad de respuesta.

Al abordar las amenazas nuevas e híbridas para la seguridad de México, el documento hace referencia a las políticas del presidente estadounidense. "La segunda administración Trump ha pedido la ´eliminación total´ de los cárteles de la droga, ha declarado una emergencia nacional en su frontera sur relacionada con el tráfico de drogas y la migración no autorizada, y ha impuesto un arancel de 25 % a México (...) EU ha ampliado su presencia militar en la frontera sur y, según se informa, ha emitido una directiva que permitiría la acción militar estadounidense contra los cárteles de la droga designados como grupos terroristas, incluso en México".

Citando a Europol, señala que los criminales mexicanos y redes delictivas con sede en la UE están cooperando en el tráfico de drogas desde América Latina hacia la UE, en un contexto en el que la oferta mundial de cocaína está en niveles récord..