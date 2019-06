Trump está asustando niños, eso no soluciona migración: Nancy Pelosi

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró estar buscando "la solución" a la crisis generada por la amenaza del presidente Donald Trump de deportar "a millones" de indocumentados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Pelosi dijo: "Estoy buscando una solución para la crisis que ha creado [Trump]. Él está asustando a los niños, eso no es humano, ni de alguien civilizado estar dividiendo a las familias. La deportación masiva no se tiene que permitir".

La semana pasada Trump amenazó con las deportaciones que iban a comenzar el domingo; sin embargo, las pospuso dos semanas en aras, dijo, de lograr un acuerdo en el Congreso para reformar el sistema migratorio estadounidense.

La propia Pelosi llamó por teléfono a Trump para pedirle no aplicar la medida. En la entrevista con este diario, aseguró que lo que se necesitan son "esfuerzos constructivos, abordar las causas profundas" de la migración en los países de origen, Centroamérica principalmente.

"El presidente no puede estar amenazando, ni estar causando miedo a las personas", insistió. La demócrata habló también del tratado comercial T-MEC que sustituirá al TLCAN y que aún no es aprobado por el Congreso estadounidense.

"México es un aliado muy importante, siguen las conversaciones entre los miembros del Congreso, estamos en eso también, para ver cómo avanzamos y ver qué noticias tenemos para los próximos días", dijo.