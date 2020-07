Trump usa a AMLO en estrategia electoral: Marko Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, para entrevistarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, es innecesaria, es sumisa y humillante.

En conferencia virtual, Cortés dijo que hay un Presidente doblegado a los intereses de Donald Trump, y acusó que López Obrador ha mantenido una política entreguista, sobre todo en materia migratoria.

"Le pedimos a López Obrador que tenga tantita dignidad, comete un grave error político; si va a Estados Unidos prestándose, como lo hizo Enrique Peña Nieto en su momento, para apoyar la campaña del mismo, su visita es un insulto contra el pueblo de México, está fuera de tiempo, porque en Estados Unidos están en temporada electoral", apuntó Cortés.

Aunque el panista michoacano reconoció que el motivo es la ratificación del acuerdo comercial T-MEC, precisó que éste ya fue aprobado y ratificado, y le pidió al titular del Ejecutivo mexicano que le exija a Trump un trato digno a los migrantes, que se mantenga el DACA, que se pare la construcción del muro insultante, un programa de control de armas y municiones para reducir el trasiego ilegal a México y un programa de control de consumo de drogas en los Estados Unidos como el principal consumidor en el mundo.

Porque mientras haya demanda, sin duda, seguirá habiendo oferta, destacó.

"Lo que López Obrador debe hacer es ganar la confianza de los inversionistas, y eso se hace en el país, no estando cambiando las reglas del juego, que generan una gran incertidumbre. Lamentablemente, el presidente de México, López Obrador, está a las órdenes del presidente Donald Trump y, finalmente, se hizo la prueba de Covid-19, porque él se la exigió, si no, ni siquiera se la hubiera hecho, como se lo recomendaron todos los especialistas", dijo el panista.

Cortés dijo que el presidente de Estados Unidos recientemente humilló a México, porque exhibe el muro para decirles a sus electores que él cumplió su palabra y que él se está construyendo.

Y todavía el presidente López Obrador acude en periodo electoral, esto es inaudito, aseveró.

"Las imágenes tienen un mensaje muy claro. El presidente (Trump) está usando al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en una estrategia electoral. Es, de verdad, lamentable escuchar a Donald Trump defendiendo a López Obrador, diciendo que es maravilloso. Eso es oprobioso, es muy triste pues, es humillante, y el encuentro de López Obrador con Donald Trump es una torpeza, al igual como lo hizo Peña Nieto".

El panista pronosticó que el presidente López Obrador regresará humillado ante esta realidad.

"Al humillar al presidente de México, nos están humillando a todos los mexicanos. Es lamentable, porque se trata del Jefe del Estado mexicano y por ello es muy importante que, ante su necedad, él debe exigir un trato muy digno a los migrantes, que se mantenga el DACA, que paren la construcción del muro y lo debe hacer claro y con firmeza, de manera pública".

Agregó que no hace sentido que el presidente López Obrador vaya solamente a tomarse la foto de un tratado comercial que, por fortuna, ya fue firmado y promulgado.

"Ahora, lo que tiene que hacer es defender el derecho de los migrantes, es apostarse por la seguridad para que reduzcan el consumo de drogas y evitar el trasiego ilegal de armas y respecto de tu segunda pregunta debo decirte que hay confianza de que el Comité Técnico haga buenas propuestas en las cuatro quintetas.

"Confiamos en que sea de esa manera y confiamos en que podamos entonces tener perfiles idóneos, independientes, capaces, con experiencia electoral para seguir cuidando el árbitro de las elecciones".