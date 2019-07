Trump y May acuerdan presionar a Irán para evitar que obtenga bomba nuclear

Según la Casa Blanca, Trump y May abordaron diferentes maneras de fortalecer la "cooperación entre EE.UU. y Reino Unido para avanzar en sus intereses de seguridad nacional", incluido que "Irán no obtenga una bomba nuclear".



Irán está lejos de obtener una bomba atómica, pero ha comenzado a incumplir algunos de los compromisos sobre enriquecimiento de uranio del pacto nuclear de 2015, que firmó con seis grandes potencias mundiales (Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y EE.UU.).



En mayo de 2018, Trump ordenó la salida de su país de ese acuerdo y, desde entonces, ha vuelto a imponer sobre Irán todas las sanciones que había levantado fruto de ese pacto.



Asimismo, la llamada telefónica entre Trump y May llega en un momento de tensión entre Londres y Teherán debido a la detención en Gibraltar de un superpetrolero iraní que transportaba crudo a una refinería en Siria.



Esta semana, un destacamento de la Marina británica interceptó un petrolero iraní al que acusa de transportar petróleo a Siria, un país que vive un conflicto armado desde hace ocho años y que está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).



A pesar de la relevancia que ha ganado ese incidente en los últimos días, la Casa Blanca no detalló si Trump y May llegaron a abordarlo durante su conversación.



No obstante, los dos líderes sí hablaron sobre los "esfuerzos" de los dos países para hacer cumplir las sanciones que pesan sobre el Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad.



Según la Casa Blanca, el diálogo entre el presidente estadounidense y la primera ministra británica sí incluyó el "estado de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China" y, además, ambos coincidieron en la necesidad de la desnuclearización "final, completa y verificable" de Corea del Norte.



El Departamento de Estado de EE.UU. informó hoy de que su enviado especial para Corea del Norte, Stephen Biegun, estará en Bruselas y Berlín la semana próxima para reunirse con funcionarios europeos y con su homólogo surcoreano, Lee Do-hoon, designado especialmente para las negociaciones entre Washington y Pionyang.



Ese encuentro llega después de que, el pasado fin de semana, Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebraran una improvisada cumbre en la militarizada frontera que separa las dos Coreas y acordaran reactivar las negociaciones sobre desnuclearización, estancadas desde febrero.