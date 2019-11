Tunden en redes sociales a Lilly Téllez por crítica a Evo Morales

La senadora por Morena, Lilly Téllez, criticó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que éste renunció a su cargo ayer domingo.

La postura de la senadora empezó en respuesta a un tuit de la escritora Elena Poniatowska, quien cuestionó "¿por qué los presidentes de la república quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer que no hay nadie más que él?", a lo que Téllez respondió: "Porque el poder los enloquece. Son traidores de la democracia; su prioridad es conservar los privilegios del cargo".

En seguida, le llegaron múltiples comentarios en los que le exigían a Morena que corra a Téllez de su bancada, por no ser de izquierda. "No estoy en el partido, fui candidata externa. Lo que a usted le debería avergonzar es el fraude electoral que encabezó Evo Morales para satisfacer su ambición de poder", dijo la exconductora de TvAzteca.

Téllez no es la única afín al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha cuestionado a Evo Morales por su desempeño en Bolivia. Alicia Bárcena, embajadora de México en EU, debatió en redes sociales con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema.

¿Por qué se desató la crisis en Bolivia que pone contra las cuerdas a Evo Morales?

El presidente boliviano Evo Morales, el líder actual con mayor duración en el poder en América Latina, se enfrentó al reto más difícil desde que asumió en 2006, con semanas de protestas y signos de que su apoyo está disminuyendo tras las polémicas elecciones del mes pasado.

El domingo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) - un observador oficial de los comicios del 20 de octubre - dijo que las elecciones tendrían que ser anuladas debido a serias irregularidades y manipulaciones y que debería tener lugar una nueva votación. Morales aceptó hacerlo.

¿Por qué la población está descontenta con Evo Morales?

Un exjefe de sindicato de campesinos cocaleros, Morales llegó al poder como el primer líder indígena de Bolivia. Ha guiado a la nación sin salida al mar hacia un crecimiento económico estable, con relativa estabilidad política.

Sin embargo, al hablar con gente de todo el país, muchos se refieren con enfado al "21F", la fecha del 21 de febrero de 2016, en referencia a un referéndum nacional sobre si se debería permitir que Morales se postulara para otro mandato, y en el que los bolivianos votaron en contra de que lo hiciera.

A pesar de ese resultado, en 2017 Morales acudió a la Corte Suprema del país para que se anularan los límites del mandato. El tribunal, repleto de aliados, dictaminó que estos eran una violación de sus "derechos humanos", lo que le permitía buscar una cuarta administración consecutiva.

¿Hubo fraude?

Las dudas surgieron cuando un rápido escrutinio oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se detuvo abruptamente la noche después de la votación, con casi el 84% del recuento completo. En ese momento, Morales y el contrincante Carlos Mesa se dirigían a una segunda vuelta.

Después de una pausa de casi 24 horas en el recuento, los datos se actualizaron una vez más la noche siguiente, esta vez mostrando a Morales con una ventaja de más de 10 puntos, lo que le dio una victoria rotunda.

El informe de la OEA del domingo dijo que hubo irregularidades, "graves fallos de seguridad" en los sistemas informáticos y una "clara manipulación" del escrutinio, lo que puso en tela de juicio la victoria de Evo Morales.

¿Y ahora qué sigue en Bolivia?

La auditoría, de la que muchos en la oposición habían desconfiado, ofrece potencialmente una manera de calmar las tensiones que han enfurecido a Bolivia desde las elecciones de octubre, con protestas, bloqueos de carreteras y un aumento de la violencia.

El domingo, Morales aceptó realizar unos nuevos comicios y reemplazar a los miembros del criticado tribunal electoral, aunque no ha dado un cronograma específico para hacerlo. Su rival, Mesa, dijo el domingo que Morales no debería ser candidato en la nueva votación.

Los partidarios de la oposición están presionando para que la fecha sea lo más pronto posible - potencialmente a mediados de diciembre - para evitar que pase de la fecha del 22 de enero, momento en que el actual mandato de Morales llegue a su fin.

Morales dijo el domingo que las nuevas elecciones deberían involucrar a "nuevos actores políticos", pero no se explayó sobre si volvería a ser candidato.