Tupperware patrocinará trajes de baño a equipo de natación artística: Sobrino

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL). - La selección mexicana de natación artística se encuentra preparando sus rutina para los próximos Juegos Panamericanos Chile 2023, y aunque ya recibieron la beca por parte de Conade, las atletas siguen recibiendo el apoyo de entes privados como Tupperware.

"Vamos a recibir el apoyo de Tupperware, van a patrocinar los trajes de baño de competencia, que son bastante caros, y también están viendo si nos apoyan con un campamento", declaró Jessica Sobrino, integrante de la selección.

"Las Sirenas" mexicanas realizaron una conferencia para agradecer a Grupo Spin el apoyo económico para contar con el asesoramiento de la ucraniana Olga Pylypchuk quien las está ayudando en los detalles artísticos de sus rutinas.

"Estuvimos en la alberca 8 horas al día y logramos modificar el equipo libre, la rutina que no presentamos en el mundial porque no la teníamos completamente bien, nos ayudó a terminar la rutina, logró ser una rutina super difícil, creativa, esperamos que esta rutina nos de buenos resultados", dijo Sobrino a EL UNIVERSAL Deportes.

La relación de empresas privadas con la selección mexicana de natación artística comenzó cuando pretendían ir a la Copa del Mundo en Egipto, pero no contaban con los recursos y justo comenzaron a vender trajes de baño, toallas para generarse un recurso.

Días después la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, en tonó sarcástico señaló que por ella las atletas podían vender calzones, Tupperware o Avón, estas dos marcas ya forman parte del equipo.

Ante la falta de competencias internacionales, Sobrino señaló que la ayuda de otros patrocinadores se mantiene.

"Tenemos de reserva a Avon, Dryup, se siguen vendiendo toallas, safety, con lo que empezamos, que van a sacar una nueva colección de gorras, la verdad es que seguimos vendiendo cosas", afirmó la nadadora.

Jessica aseguró que el sentir del equipo es que "estamos respaldadas, tenemos muchas personas y empresas que están detrás de nosotros".