Tzotziles retienen a 40 militares en Nuevo San Juan Chamula, Chiapas

Indígenas tzotziles de Nuevo San Juan Chamula, del municipio de Las Margaritas, mantienen retenidos desde hace 24 horas a un grupo de 40 soldados de VII Región Militar, para presionar al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, que en octubre del 2019 fue arrastrado por un grupo de campesinos para que cumpla con varias obras, mientras que en San Cristóbal, tzotziles establecieron un bloqueo carretero en contra de la alcaldesa de Morena, Jerónima Toledo, a la que acusan de mantener "en abandono el municipio".

Los tzotziles se colocaron a un lado de la carretera Fronteriza del Sur, que une por la Selva Lacandona las poblaciones de Comitán y Palenque, con pancartas para declarar que "la injusticia nos hace llegar hasta este extremo". En un documento los habitantes denunciaron que el alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD) les dijo que para recibir los apoyos los ha "intimidado" para "pertenecer en su grupo ideal partidista". Señalaron que Escandón Hernández no les hará entrega de los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), "si no acudimos a ciertas reuniones de su agrado".

Los tzotziles pidieron la construcción de red de agua potable, pavimentación de calles, ampliación de la red de energía eléctrica, servicios de salud y educación, que son proyectos priorizados por el ayuntamiento a través del Copladem, con un costo de 13 millones de pesos. Además solicitaron la terminación de la red de drenaje y alcantarillado, obra iniciada desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) y la construcción de un salón de usos múltiples, "compromiso de campaña que solo quedó diseñado en fotografía".

Desde hace varios meses, los tzotziles han llegado a la alcaldía a pedir que cumpla con las obras, pero Escandón Hernández no les da respuesta a esta petición "que por derecho nos corresponde; no le pedimos, sino le exigimos y le responsabilizamos directamente lo que pudiera suceder". Al momento del inicio de la protesta los indígenas procedieron a detener a 40 soldados de la de la 12 Compañía de Infantería No Encuadradas (CINE) que pasaban por el lugar con sus vehículos.

Los soldados se mantuvieron un momento en el lugar del bloqueo y luego fueron trasladados hacia el centro de la comunidad ubicada a unos 262 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, en la Selva Lacandona, en los límites de la frontera con Guatemala. En la cabecera municipal de Maravilla Tenejapa, a unos 26 kilómetros de distancia de la comunidad Nuevo San Juan Chamula, se ubica la 12 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) y en la comunidad de Amparo Agua Tinta, se ubica un puesto de control del 91 Batallón de Infantería.

Mientras en San Cristóbal de las Casas, indígenas de las comunidades Los Llanos, Corazón de María y Escalón, establecieron un bloqueo carretero sobre la Panamericana, para pedir una reunión con la alcaldesa de Morena, Jerónima Toledo y pedir la introducción de energía eléctrica y otras obras para esos lugares. Los indígenas, armados con palos, se mantienen sobre la carretera Panamericana, a la altura de Rancho Nuevo, en el crucero que va de San Cristóbal a la frontera con Guatemala y San Cristóbal a Palenque. Los indígenas acusaron a la alcaldesa Jerónima Toledo de "mantener el municipio en el abandono" y "llevarse los recursos (del presupuesto) hacia Oaxaca (donde) construye una residencia".