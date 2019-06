Uber anuncia "regreso a casa"; reinicia operaciones en Cancún

Mediante el exhorto de un juez federal, Uber anunció que reinicia operaciones a partir de este jueves en Cancún, luego de que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) omitió darle trámite a su solicitud de permiso para brindar servicios como Empresa de Redes de Transporte (ERT), como lo establece la Ley estatal de Movilidad que entró en vigor en 2018.

El 8 de enero pasado, la empresa ingresó la solicitud correspondiente ante el Instituto, que se autofijó como plazo el 9 de abril, para emitir o no una respuesta.

Vencido el límite, el director del Imoveqroo, Jorge Pérez, declaró a medios que estaba imposibilitado para expedir el permiso requerido, debido a que el Instituto -creado el año pasado- carece de Reglamento.

A la espera de una respuesta oficial -sin haberla obtenido aún- Uber decidió echar mano del exhorto que el Juzgado Cuarto de Distrito envió al gobierno de Quintana Roo y al Instituto -desde el 26 de marzo pasado- para que les permita entrar en operaciones en un término de 24 horas, a partir de la notificación judicial.

El exhorto emana del amparo 1428/ 2018 que Uber obtuvo el 5 de diciembre del año pasado, que les reconoce como ERT y les exime de tramitar una concesión, que sólo se pide a empresas que brindan servicios de transporte público.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el gerente de comunicación de Uber en México, Saúl Crespo, explicó que si bien contaban con ese exhorto desde marzo, en un rasgo de buena voluntad quisieron respetar el plazo que la misma autoridad fijó para dar una respuesta, pero ante "las excusas", harán valer el mandato judicial.

"Así que Uber vuelve a casa y, a partir de mañana, 06 de junio, reponemos nuestras operaciones en Cancún, porque más de un millón de personas -entre turistas y residentes- lo han pedido y con base en la decisión de un juez, que exhortó al gobierno de estado a permitirnos brindar nuestros servicios", expresó, al señalar que la falta de Reglamento del Instituto de Movilidad, "no es nuestra culpa".

"Nos parece que es una contradicción que, con base en la Ley de Movilidad se nos pida tramitar un permiso y, por otro lado, se nos diga que ahora no se puede, porque no hay Reglamento y que nos lo digan ya vencido el plazo para respondernos, sin haberlo mencionado antes.

"Si no hay Reglamento, esa no es responsabilidad de Uber y la ciudadanía no puede ser afectada por la falta de capacidad de la autoridad para tener listo ese instrumento", subrayó.

Aunque no accedió a informar sobre el número de socios comerciales con los que repondrán operaciones, el ejecutivo indicó que esperan desplegar a cinco mil en las próximas semanas; el Centro de Soporte está listo y la plataforma regresará con nuevos sistemas que aumentan el grado de seguridad, tanto de las y los clientes, como de los socios operadores, entre ellas, un botón 911, un entro de seguridad en línea y contactos de confianza.

Durante 2018 -año en que suspendieron servicios en esta ciudad- la plataforma registró más de un millón de solicitudes y la tendencia en este año es similar.

A pregunta expresa y tomando en cuenta los antecedentes, admitió que han contemplado que su retorno generará reacciones por parte de los sindicatos de taxistas, por lo que remarcó que han pedido a los socios operadores que se mantengan al margen de cualquier situación que comprometa su seguridad, la de las y los usuarios y de la propia ciudad.

Sobre si esperan que la autoridad local recurra nuevamente a detener unidades en servicio, manifestó que la plataforma volverá a apoyar a los socios conductores, pero agregó que hoy, el escenario es diferente al pasado.