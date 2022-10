Uber elimina cubrebocas obligatorio para pasajeros y conductores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Usar cubrebocas durante los viajes de Uber ya no será obligatorio, esto debido a las recomendaciones de las autoridades de salud pública, informó la empresa a través de un comunicado enviado a sus usuarios.

No obstante, el carácter opcional u obligatorio de la mascarilla puede estar sujeto a regulaciones locales, además de se recomienda utilizarlo según las circunstancias de cada pasajero y sus familiares, añadió la app de movilidad.

También por esto se sugiere seguir tomando medidas de seguridad, tales como bajar las ventanillas para que fluya el aire, desinfectarse las manos antes y después del viaje, así como cubrirse al toser o estornudar.

Adicionalmente, Uber informó que tras una actualización en la capacidad de los vehículos ya se podrá utilizar el asiento delantero de los mismos, pero únicamente en casos en que el tamaño del grupo lo requiera y sin exceder el número permitido de viajeros.

"A medida que las recomendaciones sobre las mascarillas y los protocolos contra la Covid-19 siguen en desarrollo, agradecemos tu flexibilidad y comprensión mientras aprendemos a avanzar juntos de manera segura", concluyó

Nuevas normas para uso de cubrebocas. El anuncio de Uber se da a dos semanas de que el Comité de Nueva Normalidad actualizara los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante la pandemia por coronavirus.

Estos señalan que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en espacios abiertos o cerrados, sino solo recomendable, especialmente para aquellos que no estén inmunizados.

"A las personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento, y en lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico de trabajo", se especificó.