Uber minimiza denuncias contra socios

Las denuncias de abuso sexual y acoso son los principales delitos que los conductores de Uber cometen contra usuarias, esto según cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que revelaron que de enero a la fecha, han recibido quejas de abusos que cometen los choferes.

Los delitos van desde la privación ilegal de la libertad hasta narcomenudeo, por lo que anunciaron que de manera conjunta trabajaran con la plataforma para mejorar el servicio y, sobre todo, tratar de erradicar la violencia contra las mujeres principalmente, aunque los hombres también denuncian robos, agresiones o incluso, "malos tratos" de parte de los operadores de la plataforma virtual.

Por su parte, el CEO de UBER en México, Federico Ranero, minimizó las denuncias de las mujeres usuarias de ese servicio al asegurar que en todo el país son más de 250 mil socios conductores y que las pocas quejas generan una sensación de inseguridad mayor a la realidad.

Las estadísticas detallan que en total son 20 mujeres las que han denunciado abusos de los socios conductores de Uber en distintos puntos del país, lo que, explicó, es una cifra menor si se toman en cuenta los más de 8 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma, dejando en claro que se está "trabajando" para disminuir estas quejas, pues se buscan alianzas con organizaciones civiles y fundaciones que luchan en pro de la mujer.

De igual manera, aseguró que en todos los casos se colabora con las autoridades de investigación y que únicamente a esas dependencias se les proporciona información detallada de los conductores, que deriva en la detención de los imputados.

Las cifras que dio a conocer el Consejo Ciudadano detallan que 55% de las denuncias que recibieron sobre los servicios de Uber, se relacionan con abuso sexual, acoso, robo, privación ilegal de la libertad, amenazas, así como narcomenudeo; mientras que 45% restante son quejas sobre la calidad del servicio.

Abandona Uber a socios conductores secuestrados. La empresa Uber deja sin apoyo a los tres socios conductores que fueron rescatados el domingo pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC-CDMX) y que detuvieran a una banda que se dedicaba a plagiar a los choferes en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, pues hasta el momento no han recibido respaldo legal, ayuda psicológica o asesoría de parte del corporativo.

Las víctimas, bajo condición de anonimato, dieron a conocer que ellos han absorbido los gastos de contratar a un abogado para que los represente e incluso fueron conminados por la empresa a que nuevamente activen la plataforma lo más pronto posible —es decir, que se pongan a trabajar— o, de lo contrario, serán dados de baja; sin embargo, ellos aseguran que "no tiene cabeza" para trabajar, luego de permanecer tres días secuestrados y bajo tortura.

En este sentido, Federico Ranero, CEO de Uber México, dio a conocer que de momento y mientras la investigación de la procuraduría capitalina concluye, el corporativo no puede hacer nada. Aseguró que primero se debe determinar qué delito se cometió contra los choferes y con base en eso, poder brindar ayuda, asesoría o algún apoyo a sus propios trabajadores.