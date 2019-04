Uber reprocha silencio sobre permiso para reponer operaciones en QR

Vencido el plazo que fijó el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para otorgar o no el permiso correspondiente a Uber, a fin de reponer sus servicios en la entidad, directivos de la plataforma digital reprocharon el silencio del gobierno estatal y revelaron la existencia de un exhorto judicial que instruyó a las autoridades locales, desde el 26 de marzo pasado, a permitir la operación de la empresa.

El 5 de diciembre pasado, un juez de Distrito dictó una suspensión -derivada de un amparo promovido por Uber- para efectos de cancelar la aplicación parcial de la Ley de Movilidad del estado -creada el 11 de julio de 2018- que catalogaban a la plataforma digital como un servicio de transporte público y la obligatoriedad de tramitar una concesión para operar.

Ante ello, el 8 de enero de este año, Uber presentó una solicitud al Instituto para obtener el permiso que marca la ley en la materia y poder reponer sus servicios, en la modalidad de transporte privado, como "Empresa de Redes de Transporte" (ERT). El Imoveqroo fijó un plazo para dar respuesta, el cual venció el lunes pasado, sin una definición oficial.

Sobre el tema, el gerente de comunicación de Uber en México, Saúl Crespo, expresó a EL UNIVERSAL que se encuentran "confundidos" y "desconcertados", ante el incumplimiento del gobierno estatal a través del Instituto, que como autoridad puso un plazo que no respetó.

"Es un momento muy confuso para nosotros, al no haber una respuesta a la solicitud que presentamos desde hace más de 90 días, tomando en cuenta que quien fijó el plazo fue el propio Instituto.

"Una vez más vemos que se ponen obstáculos para la entrada de Uber, para beneficio de una minoría y en detrimento de la población y de los turistas y no alcanzamos a entender por qué. Ahora no pueden poner de pretexto que no hicimos las cosas bien, porque hemos sido los primeros en respetar el nuevo marco legal, las nuevas reglas que nos aplican, según lo que somos, una empresa de redes de transporte", dijo.

Crespo reveló que desde el 26 de marzo pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito envió un exhorto al gobierno del estado y al Instituto de Movilidad, derivado del amparo 1428/ 2018, para permitir a Uber reponer su servicio en la entidad, en 24 horas.

"El exhorto dice que se tiene que permitir la entrada de operaciones de Uber, a las 24 horas de notificada la resolución del Juzgado. No sabemos si tampoco le dieron respuesta", indicó el ejecutivo.

A pregunta expresa, explicó que al no responder a su solicitud de permiso, aplica una "negativa ficta", pero esperan que el anuncio en uno u otro sentido sea oficial.

Independientemente de la respuesta, si ésta es contraria a Uber, Crespo adelantó que están listos para iniciar operaciones en breve, con base en los recursos jurídicos emitidos a su favor.

El ejecutivo se refirió también a la postura pública del gobernador del estado, Carlos Joaquín, que ha declarado en diversos momentos que no existen trabas para la operación de Uber y que si cumple con los requisitos de la Ley, no hay motivo para negarles el permiso correspondiente.

"Mi pregunta sería entonces: Ahora que hemos cumplido, ¿cuál es la respuesta del gobierno?, ¿qué respuesta me va a dar, si acatamos ya las reglas? Porque hasta ahora no tenemos respuesta de ningún tipo", cuestionó.

Respondió que ignora si la agenda política local, con el proceso electoral en marcha para renovar a las y los diputados del Congreso, está influyendo en aplazar la decisión o en bloquearles la entrada, para no enemistarse con los grupos sindicales de Taxistas en la entidad.

"Creo que por encima de eso, debería estar la voz de la ciudadanía que está pidiendo que Uber entre en Quintana Roo, que regrese a operar; sobre eso debería estar la voz de los socios conductores para quienes la plataforma representa una oportunidad de ingreso que favorece a sus familias; sobre eso deberían estar los turistas que llegan a un centro turístico de calidad mundial, quieren pedir un Uber y se topan con que no lo hay", subrayó.

El directivo también dijo desconocer si con las trabas impuestas a la plataforma, se ha buscado beneficiar a los taxistas, para darles margen a ponerse al día, diversificando su oferta e insertándose también en el uso de tecnología digital para ofrecer sus servicios.

"Nosotros lo que decimos es, ¡bienvenida la competencia y que gane el mejor! Nosotros no venimos a quitarle el pan a nadie. Lo que decimos es que parece que no hay piso parejo, porque nos ponen obstáculos y nos quieren medir como algo que no somos", añadió.

Hasta este miércoles Uber ha registrado en su plataforma a más de 450 socios conductores.

Al igual que en el mismo periodo el año pasado, durante el periodo vacacional de Semana Santa los cancunenses seguirán contando con pocas opciones de movilidad, y según estimaciones de la compañía, Quintana Roo perderá más de 18 mil viajes que se podían haber hecho a través de la plataforma de manera segura, confiable y accesible, permitiendo así a los socios conductores una opción de autoempleo honesta y confiable y a los usuarios una opción de movilidad alterna a las existentes.