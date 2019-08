Uber trae sus bicis a México

La plataforma Uber presentó su sistema de bicicletas eléctricas Jump con pedaleo asistido, una alternativa sustentable de movilidad para la Ciudad de México.

"Jump es una nueva opción de movilidad mucho más sustentable, mucho más inteligente, enfocada en ser parte de la vida cotidiana de la ciudad y reducir el uso del auto particular", señaló Roberto Fernández del Castillo, director de Innovación en movilidad para Uber América Latina.

De acuerdo con Uber, la Ciudad de México será la primera en Latinoamérica en tener disponibles estas bicicletas inteligentes. "Es un cambio muy positivo para la ciudad. Hay grandes retos de movilidad, por lo que es muy atractiva para lanzar Jump. Además es una ciudad con mucha apertura a nuevas opciones de movilidad", dijo Fernández.

Jump está disponible desde el pasado miércoles 14 y estará operando en un horario de 5:00 am a 00:30 horas.

Para tener acceso a una bicicleta Jump, los usuarios tienen que tener actualizada la aplicación de Uber en sus dispositivos móviles. Ahí tienen que seleccionar la opción de "Viaje", en la parte superior de la pantalla y, posteriormente, la opción "Bicicleta" para que la plataforma identifique la bicicleta más cercana para reservarla. Los usuarios tendrán hasta 10 minutos para acercarse al vehículo y escanear su código QR para iniciar su viaje en dos ruedas.

Los modelos de bicicletas serán eléctricos, con una batería que da autonomía por hasta 40 kilómetros, un motor de 250 W que alcanza hasta 25 kilómetros por hora, tres velocidades y freno de disco.

De acuerdo con la empresa, la potencia del motor y la autonomía de su batería permiten cubrir distancias más largas y gozar de una experiencia de viaje segura y cómoda pues los vehículos también cuenta con campana, canasta, soporte para celular, candado y luces delantera y trasera.

El costo del servicio será de 10 pesos por desbloquear la unidad y se cobrarán tres pesos por cada minuto de uso.

Por el momento, las bicicletas solo estarán disponibles en el polígono que delimitó el gobierno de la ciudad que incluye las zonas de Anzures, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Polanco y Roma. Después llegarán a otras colonias de la capital.

La plataforma señaló que los usuarios podrán sacar las bicicletas fuera del perímetro establecido, pero deberán regresarlas a este y que, al estacionarlas, deben evitar bloquear banquetas o rampas.

Cabe destacar que los usuarios de Jump contarán con un seguro que los protegerá mientras estén usando la bicicleta.

"En su búsqueda por resolver las necesidades de movilidad en las ciudades, Uber no deja de innovar. Con JUMP sumamos una nueva opción a la Ciudad de México, la primera en Latinoamérica con este producto que reducirá el tiempo que sus habitantes pasan en traslados y el impacto al medio ambiente", destacó Gui Telles, director de Operaciones de Nuevos Productos de Movilidad de Uber.