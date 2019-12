Ubican a expareja de Abril Cecilia

Ciudad de México.- Juan Carlos "N", exesposo de Abril, actualmente prófugo de las autoridades, fue ubicado en San Diego, California, donde busca evadir la justicia mexicana luego de que la procuraduría local emitiera una alerta migratoria y que se girara una orden de aprehensión en su contra; se dio a conocer que el 30 de noviembre cruzó de Tijuana, caminando, hacia Estados Unidos.

Sin embargo, gracias a la colaboración estrecha con las autoridades de aquel país, ya se detectó la zona en la que se ubica, por lo que no se descarta que en los siguientes días se pueda dar a conocer su captura, ya que, de momento, no ha sido emitida por la Interpol, la llamada ficha roja. Juan Carlos "N" es requerido por un juez del Tribunal Superior de Justicia Local, luego que faltara a firmar y que no acudiera a una audiencia que solicitó.

El sujeto está procesado por los delitos de violencia familiar y lesiones en contra de su expareja, Abril. La investigación apunta a que él es el principal sospechoso del feminicidio, pues fue liberado el pasado 8 de noviembre, y presuntamente habría ordenado el ataque directo contra su exesposa.

Abril fue asesinada de dos disparos el 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán.