Ubican a presuntos policías acusados de violar a menor en CDMX

La procuradora local, Ernestina Godoy Ramos, busca reunirse con la familia de la joven que denunció ser violada por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) dentro de una patrulla, en hechos ocurridos el viernes pasado en las inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco, de momento dijo la funcionaria, se le ha brindado todo el apoyo necesario.

Incluso reveló que los cuatro uniformados ya fueron ubicados por el departamento de Asuntos Internos de la Policía capitalina, pero no han sido consignados, pues aún falta la identificación plena de la menor de edad para que así sean imputados por este delito.

"Los policías están en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nosotros estamos en la investigación. Me voy a reunir con la mamá y la chica para atenderlas como se merecen y que continúen con la denuncia, recibirán todo nuestro apoyo", comentó Godoy Ramos.

"En las oficinas de asuntos internos están los policías, le estamos pidiendo que los cuiden para que no se fuguen. La mamá y la chica se retiraron ayer, ya no continuaron las declaraciones porque estaban muy cansadas, pero las estamos buscando para sostener otra reunión con ellas", señaló la abogada de la Ciudad.

Por su parte, el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Jesús Orta Martínez, dio a conocer que de momento los presuntos sospechosos están bajo resguardo de la corporación, esperando a que la Procuraduría capitalina formalice la denuncia y así se les impute el delito de violación agravada, dejando en claro, que en caso de ser culpables, se actuará conforme a la ley.

De acuerdo con la indagatoria, la víctima, quien denunció el hecho a la PGJ acompañada junto con su mamá, detalló que tras salir de una fiesta a la cual asistió con sus amigos, los tripulantes de una presunta patrulla la subieron por la fuerza y se turnaron para abusar sexualmente de ella.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en las inmediaciones de la colonia Petrolera, de la alcaldía Azcapotzalco, cuando la menor caminaba a su casa luego de salir de una fiesta.

Ella refirió que se percató que la patrulla la "rondaba", por lo que aceleró el paso, aún así la alcanzaron y le preguntaron por qué caminaba sola a altas horas de la noche, que ese lugar "era muy peligroso".