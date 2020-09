UIF dispuesta a colaborar con el INE para blindar elecciones del 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que para blindar los comicios del próximo año, este organismo podría colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE), para intervenir en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo de algunas personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas.

Durante su participación en el Foro Internacional "El derecho a la información en la era digital y la protección de otros derechos humanos", organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), el funcionario aclaró:

"He platicado con el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y la UIF está en la disposición de colaborar en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o detección de riesgo. Pero, por supuesto, solo si hay una solicitud por parte del INE para respetar la autonomía de ese órgano constitucional".

Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral, mediante acciones para combatir los efectos negativos que se viven en los comicios y que, en muchas ocasiones, son meta-electorales.

"No debemos sobrecargar a instituciones como el INE o los institutos locales, sino que debemos entender que, parte de la problemática actual del modelo de la democracia, pasa por problemas que son meta-electorales, y me refiero a la corrupción o a la presencia del narcotráfico en las campañas electorales", advirtió.

Comentó que el ataque a este tipo de prácticas, son temas que no se les pueden encargar de forma directa o de forma única a las autoridades electorales, porque implica cuestiones de seguridad, de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia.

Refirió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deben colaborar con las autoridades electorales para un mejor desempeño de sus actividades.

"La democracia es la construcción de instituciones. Es el respeto a los derechos humanos. Es la renovación de élites a partir de reglas preestablecidas y debemos ir encaminándonos a proteger y mejorar nuestro sistema normativo y, sobre todo, la colaboración interinstitucional para efecto de poder blindar los procesos electorales en México", puntualizó.

Además, el titular de la UIF destacó que la corrupción que impacta en la materia electoral, se da en tres vías: Corrupción, cuando los empresarios financian campañas electorales para contrataciones futuras; Desviación de fondos, bienes o servicios federales, estatales o municipales para campañas; y Delincuencia organizada financian campañas, para poder tener el control territorial, sobre todo en los ámbitos municipales.

"Esas problemáticas, vinculadas con la corrupción y delincuencia organizada, no pueden enfrentarse solamente desde la autoridad electoral, sino que es necesario que el Estado tenga una política criminal de combate a este tipo de conductas. Y eso incluye la parte de seguridad, de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia y la parte relacionada con la ejecución de penas", enfatizó.

Por su parte, el presidente del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez, afirmó que no es posible hablar de la consolidación de la democracia sin la transparencia y viceversa.

"Son conceptos que se auto implican. Se trata de un avance en el lenguaje institucional con el que nos explicamos incluso más allá del presente", señaló el funcionario.

Comentó que la asociación de la transparencia, con nociones relativas a libertades y derechos fundamentales, ha permitido que el concepto se acepte dentro de los Estados democráticos constitucionales como un hecho, como un elemento de cómo son y deben ser las cosas y que se le conciba como incuestionable de nuestro desarrollo democrático.

Aclaró que la transparencia, como concepto y principio, "la consideramos consustancial a la democracia, pero es un lenguaje relativamente nuevo que hemos aprehendido y comenzado a usar con el objeto de hablar, explicarnos e interactuar como personas y a través de las instituciones para visibilizar el poder", dijo.