UIF mantiene bloqueados 2 mil mdp que nadie reclama

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que actualmente hay 2 mil millones de pesos que mantiene bloqueados y que nadie ha reclamado.

Durante la reunión virtual que sostuvo con integrantes de la Cámara de Diputados, Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio.

"Hicimos cálculos, que tenemos 2 mil millones de pesos congelados que nadie ha reclamado, se encuentran en los bancos y no hay una facultad normativa que nos permita solicitar al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio Público, que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en esos casos".

Por ejemplo, indicó que de una sola cuenta bancaria vinculada al "Cártel Jalisco Nueva Generación" hay dos millones de dólares que no han sido reclamados.

"Recuerdo el caso de un abogado del 'Cártel Jalisco Nueva Generación', 2 millones de dólares que nadie ha reclamado al día de hoy de una cuenta y lo que ocurre es que ese dinero se lo quedan los bancos, lisa y llanamente eso sucede", agregó.

Por ello, exhortó a los legisladores a que realicen las reformas que permitan disponer del dinero asegurado y no reclamado. Desde el año pasado, la UIF incrementó los montos que ha bloqueado en comparación con los últimos dos años del sexenio pasado.

Datos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso señalan que desde 2019 la UIF incrementó los montos que ha bloqueado, en comparación con los últimos dos años del sexenio pasado, por actividades irregulares.

Durante 2017 bloqueó 92 millones 413 mil 177.36 pesos y 421 mil 971.65 dólares y para el cierre de 2018 bloqueó 70 millones 630 mil 347.57 pesos y 4 mil 262.89 dólares.

En contraste, el año 2019 cerró con un bloqueo total de 3 mil 944 millones 767 mil 62.82 pesos; 50 millones 188 mil 184.75 dólares y mil 875.72 euros provenientes de cuentas bancarias en las que detectó actividades irregulares.

Entre enero y mayo de este año, la UIF bloqueó mil 536 millones 220 mil 726.95 pesos; 288 millones 767 mil 706.74 dólares y 36 mil 396.81 euros.

Los 2 mil millones de pesos que nadie ha reclamado forman parte de los 5 mil 644 millones 31 mil 314.7 pesos que ha bloqueado desde 2017 y hasta mayo de 2020.

Durante la reunión, el titular de la UIF enfatizó en la necesidad de incluir a los fideicomisos como vulnerables a actos de corrupción pues en estos, la UIF ha detectado este tipo de conductas.