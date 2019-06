UIF no liberará cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit: Santiago Niego

El gobierno de Estados Unidos solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, razón por la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no levantará la medida, así lo afirmó Santiago Niego, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este martes, el juez Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a Sandoval para que la UIF libere sus cuentas.

Sin embargo, Santiago Nieto explicó a través de su cuenta de Twitter que la orden no surtirá tales efectos debido a que existe un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo pasado que establece que la UIF únicamente puede bloquear cuentas bancarias cuando lo solicite una autoridad extranjera o un organismo internacional.

"En coordinación con el departamento del Tesoro de Estados Unidos quienes incluyeron en la lista OFAC al exgobernador de Nayarit, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias. (...) En razón de lo anterior la suspensión del bloqueo dictada por el Juez tercero de distrito en materia administrativa de la CDMX no surte efecto en términos de la Jurisprudencia de la SCJN", tuiteó el funcionario.

El pasado 17 de mayo, el gobierno estadounidense señaló a Sandoval y al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, actualmente suspendido, por corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico.