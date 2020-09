UIF no trabaja con fines políticos o para fabricar delitos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, no trabaja con fines políticos o para fabricar delitos, pero advirtió que no será tapadera de nadie.

"La instrucción que tienen es que si conocen información en donde puede haber un delito entreguen todo a la Fiscalía General de la República, que no se queden con nada, sea quien sea, trátese de lo que se trate y que no utilicemos como era antes el gobierno para fabricar delitos, eso es muy claro".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que si le llevan un expediente de manejo irregular de recursos, sea de un funcionario o de gente externa al gobierno, lo tienen que denunciar para que procedan.

"Porque si no quedo como encubridor", dijo.