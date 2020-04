UIF pone lupa a importación de fentanilo para anestesia de intubados

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, adelantó que habrá un cuidado especial en las aduanas del país por el ingreso del medicamento conocido como fentanilo, que se usa para anestesiar pacientes intubados por Covid-19, debido a que una sobredosis de este puede ser mortal.

En una charla virtual con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto explicó que estarán muy pendientes de que éste medicamento sólo vaya a las farmacias y a los hospitales y no a los lugares en donde se pueda usar para la producción de psicotrópicos.

"¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar las aduanas para que el efecto de que el fentanilo vaya a las farmacéuticas, vaya a los hospitales y evitar que sea trasladado, una vez pasadas las aduanas, porque además es un recurso legal, está legalmente reconocido su uso para evitar que se vayan a otros lugares donde puedan producir los psicotrópico que terminan privando de la vida a las personas", informó Santiago Nieto.

En la charla virtual, Nieto Castillo informó que cuando las personas infectadas con Covid-19, ya se encuentran muy graves o tienen problemas de respiración, "la única forma de poder sobrevivir es el intubamiento para que puedan estar respirando y esto requiere de un proceso de anestesia fuerte (en el ) que se ha permitido el flujo de fentanilo".

Santiago Nieto describió que el fentanilo provocó la muerte de unas 80 mil personas el año pasado en Estados Unidos por sobredosis.

Y explicó que la dosis de 0.02 gramos puede matar a una persona de estatura y peso promedio, "el punto aquí relevante es que se está utilizando el fentanilo y ha sido autorizado en Estados Unidos para que la Asociación Americana de Hospitales pueda utilizarlo como uno de los mecanismos para poder paralizar o dormir a las personas, particularmente para el caso de intubamiento".

Por ello, desde el gobierno Federal han generado un modelo de riesgo para detectar casos de fentanilo tanto a nivel de aduanas como a nivel de información que nos llegue por parte del Sistema Financiero con la finalidad de estar atentos.

Y otro componente es el norfentanilo por su eventual uso frente a esta pandemia.

Casas de empeño

El titular de la UIF previó que en esta contingencia se desencadene un incremento en el uso de casas de empeño, prestamistas y medios de financiamiento informal, pues cuando la gente empieza a desesperarse, empeña sus cosas al no tener recursos o acceso a financiamiento de forma directa o no tener financiamiento de manera formal en el sistema financiero, "empiezan a acudir a empeñistas y prestamistas".

"El efecto con esto va a ser un efecto social en virtud de que pueden producirse más prácticas de usura o de préstamos abusivos por parte de los prestamistas. Esto es una actividad vulnerable; de acuerdo con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y estamos esperando que nos lleguen los avisos para poder actuar en consecuencia", describió.

Desempleo y reclutamiento del crimen

Santiago Nieto explicó que otro tema que le preocupa es el desempleo, pues puede generar mayor incremento o un aumento de reclutamiento de personal por parte de la delincuencia organizada, "es algo que tener claridad; por tanto, yo soy partidario de que los programas sociales del gobierno federal se estén manteniendo y además que haya este proceso de apoyo a personas físicas o microempresas para poder generar un mecanismo de protección".

Alertó sobre las Organizaciones Sin Fines de Lucro, pues por un lado, hay organizaciones verdaderas, pero por otro se esté haciendo un mal uso de ellas para lavar dinero en estos momentos de contingencia.

Habló que con el cierre de las empresas no esenciales, se ha incrementado el uso del trabajo remoto y de la interacción social en línea. "Ese es el primer tema que tenemos que ver como riesgo, en virtud de que hoy, en la actividad de la delincuencia organizada, va a brincar del trabajo de su actividad ordinaria hacia actividad vinculada en línea, y esto tiene un efecto importante, sobre todo en temas de defraudación en línea, que está ocurriendo en todo el mundo".