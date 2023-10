Último informe podría ser en un pueblo o en el Zócalo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de que su sexto y último informe de gobierno en 2024 se pueda ser en un pueblo o en el Zócalo de la Ciudad de México, porque manifestó que se formó abajo y se debe a la gente.



"Me gustaría terminar el informe con el pueblo, rindiendo el informe en un pueblo, todavía, pero sí porque yo me debo a eso, a la gente, yo me formé abajo a mí me inquieta.



"Entonces por eso sí, no sé si en la Cámara o en un pueblo sí, así como lo hicimos en Campeche, ahora en otro pueblo ya termino mi informe del día 1 de septiembre el año próximo", dijo.



"¿Sería ya abierto al pueblo?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Sí, sí, abierto a la gente o a lo mejor en el Zócalo, el último en el Zócalo", respondió en Palacio Nacional.