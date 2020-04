Último vuelo de Aeroméxico a Madrid despega entre alivio e incertidumbre

Con maletas cargadas de mascarillas, alcohol y gel antibacterial, pasajeros españoles y mexicanos abordaron este lunes con una mezcla de alivio e incertidumbre el último vuelo de Aeroméxico a Madrid de abril por la pandemia del coronavirus.



Con mostradores semivacíos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), la española Sara Marín presentaba su documentación para regresar a casa apenas tres meses después de haber llegado a vivir a México sin saber cuándo volverá.



"La preocupación ahora es qué me voy a encontrar (en Madrid) porque España está bastante mal y aquí todavía no se siente del todo", contó a Efe con un cubrebocas morado.



A pesar de no haber suspendido las rutas a Europa, Aeroméxico anunció primero que reduciría los vuelos de Ciudad de México a Madrid de 17 a 7 semanales, mientras que a Barcelona disminuirían de 5 a 3 semanales.



Pero ahora la aerolínea avisó que este lunes 13 de abril partiría su último vuelo del mes a Madrid, de donde el avión regresará el martes 14.



"Debido a la alta demanda que se estima, la aerolínea recomienda tomar previsiones lo antes posible", informó en un comunicado.







CONTRASTE CONTINENTAL



El Gobierno de México declaró la emergencia sanitaria hace dos semanas por la fase 2 del COVID-19, que ha causado 4.661 contagios y 296 fallecidos en el casi mes y medio que lleva la enfermedad en el país, con el primer caso confirmado el 28 de febrero.



En cambio, España contabiliza ya 17.628 fallecidos y 169.628 casos desde su primer caso de COVID-19, detectado el 31 de enero.



Esta situación motivó a algunos viajeros a retrasar su regreso lo más posible, como Patricia Saénz, una estudiante española que estuvo ocho meses de intercambio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y que vuelve este lunes siguiendo la recomendación de las autoridades de su país.



"Decidimos quedarnos porque sí que veíamos que en España las cosas estaban avanzando como mucho más grave, se veía, y aquí todavía estaba tardando un poco más en venir, eso fue por lo que decidimos quedarnos un poco", explicó a Efe.



Tanto ella como su compañero, Raúl Quintanilla, encontraron dificultad para volver por las limitaciones de viaje que impuso Europa, por lo que no hallaron un vuelo con Iberia ni para abril ni para mayo.



En cambio, el Gobierno mexicano ha evitado adoptar medidas drásticas como restricciones aéreas y cierres fronterizos.



Aunque esto les facilitó volver, Quintanilla notó que las medidas de contención del coronavirus SARS-CoV-2 son más escasas en México.



"En España no puede salir nadie a la calle. Va a ser un shock (tras) ver cómo está Ciudad de México, todo lleno de coches, la gente haciendo vida normal, y llegar a Madrid y encontrar todo vacío, eso va a ser seguramente lo más impactante", agregó.



Entre los viajeros también había algunos mexicanos con pasaje de ida, pero inseguros sobre su fecha de regreso, como Juan Carlos Rodríguez, quien relató que debía viajar a España por trabajo por cerca de un mes.



"Se supone que tenemos que estar muy resguardados o en casa, pero a fin de cuentas tenemos que viajar. El empleo que tienes o la situación en la que estás te obliga a viajar, qué más quisiera uno que estar en su casa", indicó.