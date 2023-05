"Un año más sin nada qué celebrar", aseguran madres de desaparecidos

A-AA+

MONTERREY, NL., mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Al igual que lo vienen haciendo, algunas desde hace trece años, integrantes del colectivo Amores (Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas) se congregaron en la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza para exigir al gobierno estatal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial acciones para localizar a sus seres queridos, agilizar las declaratorias de ausencia, y hacer efectiva la reparación de daño para las víctimas de la violencia.

Acompañada por aproximadamente 30 madres de familia, la coordinadora de Amores, Juana Catalina Estala, destacó que este 10 de mayo las madres que buscan a sus hijos o esposos no tienen nada que celebrar, pues llevan años que les robaron la felicidad y les quitaron un pedazo de su corazón al desaparecer a sus seres queridos con la violencia y la inseguridad, sin que este y los anteriores gobiernos hayan hecho lo suficiente para evitar ese tipo de delitos.

Expuso que a pesar de que en enero de este año se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que modifica la Ley de Seguridad Pública para que en todos los celulares se active una alarma al registrarse la desaparición de una persona, no hay interés ni empatía del gobierno, para establecer convenios con las compañías telefónicas.

Destacó que esto es muy importante porque la sociedad puede ayudar a que no se pierda el rastro de las personas que acaban de desaparecer, y las primeras horas después que una persona desaparece son las más importantes para encontrarlas con vida, "por eso nuestro interés que las autoridades actúen pronto, y nosotros como ciudadanos también podemos participar en la búsqueda a través de las alertas que lleguen a nuestros teléfonos".

En tanto Virginia Buenrostro expresó que este día, en lugar de estar en sus casas recibiendo las serenatas y las visitas para celebrar con sus hijos el Día de las Madres, acudieron a la Explanada de los Héroes para hacer hincapié en que hay muchas madres y también padres que siguen sin localizar a sus hijos, y que, por la apatía de este gobierno, al igual que los anteriores, no hay reparación del daño y no hay verdad ni justicia, que es lo que queremos.

"Queremos también hacer un llamado porque tenemos que despertar como sociedad, porque todos estamos en el mismo barco, ahora que el gobernador (Samuel García) es padre, a ver si se tienta el corazón, porque sigue la ciudad llena de peligros y de inseguridad".

Puntualizó que hay leyes, pero no se aplican, como la de declaración de ausencia, pues "muchas compañeras están batallando porque los jueces no saben aplicar bien la ley". Asimismo, dijo, no se les reconoce la calidad de víctimas por deficiencias en la actuación de los agentes del Ministerio Público. Incluso, afirmó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no da el apoyo a las familias como reparación del daño, con el argumento de que tienen que comprobar que son víctimas exigiendo documentos innecesarios y con ello se les revictimiza.

Natalia García Sánchez, una mujer de 67 años de edad y vecina de Escobedo, fue una de las madres que acudió a la manifestación, como parte de una lucha que mantiene desde el 29 de septiembre de 2017, para tratar de localizar a su hija María Lourdes Murillo García, quien desapareció en Nuevo Laredo, a donde había acudido para hacer una compra de uniformes industriales. La acompañaban cuatro trabajadores que también desaparecieron, supuestamente los sacaron de un hotel donde se hospedaban, pero el personal del establecimiento señaló que no hubo videos del incidente.