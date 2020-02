"Un día sin mujeres, una protesta auténtica", responde Sabina Berman

Después de que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, expresara en sus redes sociales que sería una mejor opción llevar a cabo un "parodehombres" para el próximo 9 de marzo, la escritora mexicana Sabina Berman le respondió a la funcionaria afirmando que #UnDíaSinMujeres "es una propuesta auténtica" que ahora está respaldada por millones de mujeres.

A través de su cuenta de Twitter, la también columnista de EL UNIVERSAL le explicó a Sandoval Ballesteros que el paro feminista ha crecido espontáneamente y el principal objetivo es reclamarle al Estado, a la empresa privada y a los hombres del país que cese "la atroz violencia contra las mujeres".

"A ti se te ocurre otra forma de protestar. Somos millones de mujeres y a muchas se nos han ocurrido otras formas posibles", cuestionó Berman a la secretaria de la Función Pública.

Por ello, la dramaturga le expuso que esta protesta tiene una ventaja insuperable: "ya fue aceptada por muchísimas mujeres, ya ha levantado y unido nuestros entusiasmos, ya camina, ya existe...".

El pasado viernes, la titular de la SFP pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante la iniciativa que se planea para dicho día.

Incluso, hizo un llamado a las mujeres para salir a ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa. "Para sacudir a este país... en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

Sin embargo, estas declaraciones provocaron críticas en redes sociales, por lo que Eréndira Sandoval tuvo que aclarar que era una "ironía para llamar la atención" cuando se refirió que las mujeres podían estar tentadas a "lavar trastes".