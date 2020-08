Un éxito en ventas, las piñatas de Hugo López-Gatell, Susana Distancia y el coronavirus

En Circuito Interior y la calzada Manuel Villalongín la satirización del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Susana Distancia y el coronavirus se ha traducido en piñatas multicolores.

En las tiendas de piñatas, tradicionales en esta zona de la Ciudad de México, hay de todos los diseños imaginables. Igual se puede apreciar la imagen de López-Gatell con cubrebocas y sin él, de Susana Distancia con su característico vestido de superheroína o el Covid mirando maliciosamente.

Érika, encargada de la tienda Kids And Gifs, dice que desde que comenzó la pandemia las piñatas del funcionario federal se hicieron las más populares.

"Cuando empezó la contingencia nosotros cerramos alrededor de tres meses, mi esposo salía fuera del puesto con una piñata para cuidar la sana distancia, era la del coronavirus, a la gente le gustó y la comenzó a comprar".

Érika menciona que la idea de crear a estos personajes no fue de ellos, sino de quien les surte la mercancía y ambos, al ver la aceptación del público, adquirieron más diseños, pues las personas buscaban estas piñatas.

"Nosotros no las creamos, ya que sólo somos vendedores, fue nuestro proveedor el que las creó, nosotros, al ver la aceptación de la gente, decidimos adquirir más diseños de Hugo López-Gatell en funko, Susana Distancia y próximamente tendremos el coronavirus tricolor para las fiestas patrias", explica Érika.

La encargada de la tienda dice que las ventas no son constantes, pero aproximadamente vende entre seis y ocho piñatas a la semana del coronavirus, pues por el momento ellos no tienen la del subsecretario de Salud.

"Vendemos alrededor de seis piñatas de coronavirus, ese diseño le gusta mucho a la gente", narra.

En el local de al lado, entre un sinfín de piñatas de todos los colores y diseños, se alcanza a ver una piñata de López-Gatell con traje gris y cubrebocas, un coronavirus y un letrero con la leyenda "Quédate en casa".

En ese puesto el vendedor dice que es la única piñata de López-Gatell ya que se venden muy bien, "desde hace un mes que la vendemos, a la semana vendemos entre cuatro o cinco, como que a la gente le gusta mucho ese personaje. Estas piñatas se venden entre 250 y 350 pesos, según se deje el cliente".

Así, en Circuito Interior las piñatas del coronovirus, Susana Distancia y el funcionario federal cambian el panorama de los cientos de automovilistas que no cesan de pasar durante el día por la avenida Melchor Ocampo.