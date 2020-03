Un muerto, 41 heridos y cuatro estaciones cerradas, el saldo de choque de trenes en estación Tacubaya

Un fallecido y 41 heridos causó un choque entre dos convoyes del metro de la Ciudad de México en la zona de Tacubaya, en el poniente de la capital, informó este miércoles la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum.



"Se reportaron 41 heridos y lamentablemente una persona que perdió la vida. De estos, 25 fueron atendidos de inmediato en el lugar, no ameritaron traslado a ningún hospital, con lesiones menores y crisis nerviosas, y 16 fueron trasladados a distintas clínicas", informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante una visita de madrugada al lugar de los hechos.



El choque, que se atribuye a la falla de uno de los trenes, tuvo lugar sobre las 23.37 hora local del martes (05.37 GMT del miércoles) en la estación Tacubaya, una de las más concurridas del metro capitalino.



Sheinbaum informó que las personas hospitalizadas ya habían sido puestas en contacto con sus familias y descartó que hubieran quedado personas atrapadas en el lugar.



"Todos están fuera de peligro, con heridas leves y medias; y se le dará todo el apoyo a sus familias. Me trasladé a las clínicas para poder hablar con los familiares y visitar a los heridos. Estaremos informando oportunamente", detalló la alcaldesa vía Twitter.



Además, agregó que la investigación pericial la realizará una certificadora internacional y la Fiscalía capitalina a partir del informe de las cajas negras y del análisis de sitio, aportando "la información de las causas de este lamentable incidente".



Fernando Espino, líder de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), explicó este miércoles a Radio Fórmula que un tren estaba realizando una maniobra para estacionar en Tacubaya cuando al operador se le desactivó el control de mandos, deslizándose el convoy por una "pendiente muy prolongada" e impactándose con otro tren estacionado.



Indicó que no se conocen todavía las causas de este aparatoso accidente e informó que en breve iniciará el peritaje.



El metro de la Ciudad de México entró en funcionamiento el 4 de septiembre de 1969, hace más de 50 años.



Tan solo en 2018, el metro transportó a 1.647 millones de usuarios y recorrió 44,07 millones de kilómetros. El metro informó que debido a trabajos de rehabilitación en la estación Tacubaya de la Línea 1, no ofrecerá servicio de Observatorio a Chapultepec, por lo que en ese tramo habrá servicio de RTP.

Por las labores de rehabilitación, las estaciones de la línea que conecta al oriente con el poniente de la Ciudad de México son: Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y Chapultepec.

"Únicamente se ofrecerá servicio con normalidad de Chapultepec a Pantitlán", publicó este miércoles el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en su cuenta de Twitter @MetroCDMX.