Un plan orquestado, el asesinato de Salvador Llamas, afirma Fiscalía

Un grupo de al menos siete personas pertenecientes a un grupo de la delincuencia organizada orquestó el asesinato de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta y jefe de gabinete de ese ayuntamiento, informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz; sin embargo, señaló que aún no hay indicios sobre el grupo criminal al que pertenece esta célula y qué hacía el funcionario público en una reunión de esa naturaleza.

El fiscal precisó que el ex comisario de la policía municipal de Puerto Vallarta, Luis Fernando Muñoz Ortega, quien también murió en el tiroteo registrado la tarde del viernes en un restaurante de la colonia Providencia de Guadalajara, se encontraba en el lugar porque se desempeñaba como jefe de escoltas Llamas Urbina.

Señaló que de los cuatro escoltas que resultaron heridos, tres protegían al funcionario público y otro trabaja con otra persona; indicó que la salud de tres de ellos se reporta estable y uno delicado, por lo que no se ha logrado tomar sus declaraciones.

Méndez Ruiz informó que el sujeto que cayó abatido fuera del restaurante formaba parte del grupo agresor y al parecer el arma larga que portaba en ese momento pertenecía a Muñoz Ortega, a quien habrían despojado de ella tras asesinarlo en el interior del restaurante.

Explicó que tras los hechos se localizaron nueve largas, nueve cortas, 84 casquillos, cinco autos, radio comunicadores, cubetas con poncha llantas y otros indicios; además, gracias a las cámaras de seguridad se logró captar los rostros de cuatro de los integrantes del grupo delictivo que ejecutó el ataque.