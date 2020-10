Un tribunal federal le concede amparo a Alonso Ancira para evitar detención por lavado de dinero

Un tribunal federal concedió este día un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), que deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.

De acuerdo con el diario Reforma, el Tercer Tribunal Colegiado Penal otorgó dicho recurso a Ancira, y abrió la posibilidad de que pudiera enfrentar esta imputación en una audiencia inicial, sin que su captura sea requisitada de nueva cuenta .

Sin embargo, antes de determinar si procede o no el mandamiento judicial, el colegiado le ordenó a un Juez examinar la necesidad de cautela. Esto significa que en este caso la orden de captura podría ser o no la única forma de conducir a proceso al dueño de AHMSA.

Según el proyecto de sentencia aprobado, elaborado por el magistrado Miguel Ángel Medécigo, cuando el 25 de mayo de 2019 se giró la captura, el Juez de control no hizo un análisis para establecer si la FGR justificó la necesidad de cautela.

Apenas el pasado 24 de septiembre, un Juez federal había rechazado el amparo promovido por el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien buscaba la suspensión definitiva para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no hiciera comentarios sobre él.

En esa ocasión, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis, negó la suspensión definitiva argumentando que se estaría rechazando el acceso a la información para las personas, además de irrumpir con la libre expresión.

"Con apoyo en los artículos 128, 146, 148, 150, 154 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada", determinó el Juez.

"Máxime que las expresiones o respuestas que realice el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no son vinculantes para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, ni para las diversas autoridades en los asuntos de su competencia, relacionados con la situación jurídica de la parte quejosa, por lo que no resulta procedente la suspensión", agregó.

Esta decisión se produce luego de que hace unos días el propio Regis negara la suspensión provisional del amparo que emitió Ancira Elizondo, en el que acusa al mandatario federal de llevar una persecución política en su contra.

ANCIRA NO PUEDE IRSE SIN REPARAR EL DAÑO: AMLO

El pasado 4 de septiembre, López Obrador aseguró que el empresario Alonso Ancira Elizondo no podrá ser liberado hasta que la empresa que preside, Altos Hornos de México (AHMSA), cubra el daño al erario mexicano, de más de 200 millones de dólares, que cometió en la venta fraudulenta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

"No puede ninguna autoridad dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez, no es amenaza ni advertencia, pero no puedo ser encubridor", dijo el mandatario.

Las declaraciones del Jefe del Estado mexicano se dieron después de que el 26 de agosto AHMSA negó un supuesto compromiso de pagar 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio del complejo petroquímico Agro Nitrogenados, durante la gestión de Emilio Lozoya como director de Pemex.

AHMSA aseguró en un comunicado que "desde las acusaciones sin sustento", sobre la venta a sobreprecio de la planta "chatarra" se vio afectada por una minusvalía de más de 350 millones de dólares, por lo que abrió la puerta a la recepción de nuevos inversionistas.

El Presidente López Obrador reiteró que no permitirá que la empresa deje en impago el sobreprecio que dio por la planta "chatarra" y advirtió que desde Palacio Nacional giraría una orden para que se investigue a quien resulte responsable de una posible liberación del empresario coahuilense sin haber pagado su deuda con el país.