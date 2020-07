Una analogía, el cubrebocas para reactivar economía, aclara Herrera

El secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez aseguró que usó como una analogía el que la recuperación económica dependerá del uso del cubrebocas.

En Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Hacienda dijo que durante una videollamada con la Canacintra usó esa expresión como una analogía de que la reactivación económica tendrá que tener medidas de cuidado y la economía tendrá que estar trabajando en circunstancias distintas.

"Era en un contexto de Canacintra que tendrá que estar marcando distancias en las cadenas de producción, el uso de caretas y cubre bocas, era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar con mecanismos distintos".

Minutos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la expresión de Herrera y dijo que el secretario de Hacienda no pudo haber dicho que con cubrebocas se reactivará la economía, porque si así fuera me lo pongo de inmediato.

"No pues está muy desproporcionado, ojalá fuese eso. Si fuese el cubre bocas una opción para la reactivación de la economía me lo pongo de inmediato, pero no es así. No creo que haya dicho eso".

Por ello el titular de Hacienda pidió al mandatario hacer uso de la palabra para aclarar su dicho.