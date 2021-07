"Una farsa de pies a cabeza", dice Zambrano sobre consulta

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la ciudadanía a no apoyar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, pues aseguró que dicho ejercicio a realizarse el 1 de agosto "es una farsa de pies a cabeza".

A través de un comunicado, insistió en que la ley se aplica y no se consulta.

"Si tiene las pruebas de que hubo actos ilícitos en administraciones pasadas que las presentes a las instancias correspondientes. Lo que busca es crear todo un circo mediático para desviar la atención de los fracasos de su administración", aseveró.

El líder del sol azteca agregó que, si el presidente pretende construir un México democrático, "debe erradicar la corrupción, respetar la ley y los órganos autónomos".

Dijo que si se trata de "hechos políticos del pasado" sus más de dos años en el gobierno también deberían de incluirse en la consulta.

"Si ya se ha denunciado que hay funcionarios corruptos en su administración, por qué no se actúa, ¿acaso son cómplices? Si tienen pruebas contra algún exfuncionario de las administraciones pasadas que las presenten y si no las tienen se estaría actuando de manera demagógica y se está engañando a la ciudadanía", indicó.

Zambrano Grijalva criticó que se destinen más de 528 millones de pesos a la consulta, en lugar de utilizar esos recursos a la compra de medicamentos y equipamiento médico y para la adquisición de vacunas.

"En lugar de perder el tiempo y desperdiciar recursos, el gobierno federal debe ponerse a trabajar, ya van para tres años que llegaron al poder y todavía insisten en culpar a funcionarios del pasado, hoy en este sexenio la corrupción está peor", insistió.

Finalmente, Zambrano Grijalva reiteró el llamado a la población a no votar en dicha consulta "amañada" y de esa manera alimentar a un gobierno corrupto e ineficaz que busca crear un circo mediático para tapar sus fracasos.