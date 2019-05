Una granada y no cohetes, lo que hirió a 4 niños en Zacatecas

A dos días de que cuatro niños resultaron niños heridos en una explosión en la comunidad de Río Florido en el municipio de Fresnillo, finalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha informado que los estudios balísticos han revelado que no fue un estallido por pólvora, sino producto de una granada.

Lo anterior toma relevancia luego que este fin de semana los familiares de los niños contradijeran la versión de las autoridades de que la explosión fuera por probable manipulación de pirotecnia, al informar que los niños no traían cohetes ni palomitas de pólvora, sólo jugaban en el patio de la Iglesia del pueblo cuando se escuchó que algo estalló, incluso, aseguraron que en el Hospital a uno de los niños le retiraron pedazos de metal del cuerpo.

Cabe recordar que el pasado sábado, a las 17:50 horas, se recibió un reporte en el Número de Emergencias 911 y cuando los elementos policiales municipales arribaron al lugar, una catequista que presenció los hechos les dijo que un grupo de niños estaba jugando en el patio de la iglesia y, momentos después, se escuchó un estruendo muy fuerte, fue cuando se dio cuenta que un niño sangraba de su brazo y pierna, mientras que otros tres niños más tenían heridas leves y fueron trasladados por sus familiares al Hospital General de Fresnillo.

Tras estos hechos, este lunes, en un comunicado de la Vocería de Seguridad Pública se informa que derivado de los indicios recabados y tras un análisis minucioso de los mismos, el personal del Laboratorio Balístico de la FGJE, consideró que lo que provocó lesiones en cuatro menores de edad, quienes se encontraban en la iglesia de dicho poblado, fue un artefacto explosivo (granada).

Por lo anterior, la Fiscalía de Justicia, solicitó la intervención de personal del Ejército Mexicano, especializado en explosivos para realizar un segundo análisis y confirmar la naturaleza de dicho artefacto, coincidiendo en que corresponde a una granada.

Desde el momento en el que fue reportado el accidente, personal de la FGJE trabaja en la recolección y análisis de indicios, además de reunir todos los elementos que permitan esclarecer el hecho.

Tras el dictamen obtenido este lunes, la Fiscalía continuará el proceso de investigación para determinar la procedencia de dicho objeto, ya que aún no se establece si se encontraba en el lugar del hecho o fue lanzado.

Hasta la mañana de este lunes, el reporte médico refiere que el estado de salud de tres de los cuatro menores (13, 12 y 11 años de edad), es estable, mientras que el niño de 6 años, se encuentra aún delicado.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno instruyó a los titulares de la Secretaria de Salud de Zacatecas y a la Comisión de Atención Integral a Víctima, respectivamente, para dar acompañamiento y estar al tanto de la situación que se presente con los menores de edad que resultaron lesionados el sábado en la comunidad de Río Florido en Fresnillo.