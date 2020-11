"Una infamia", dice Rosario Robles sobre nueva orden de aprehensión

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, afirmó que no han sido notificados formalmente de la nueva orden de aprehensión contra su clienta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el caso de la "Estafa Maestra".

Sin embargo, indicó, la exsecretaria de Desarrollo Social la "califica a la misma como una infamia, una infamia que surge a partir de delaciones de información falsa y desde luego, de pruebas que no le han podido acreditar de formar parte de eso, de una asociación delictuosa que definitivamente no existe.

El litigante señaló que esperarán a ser notificados por las autoridades judiciales para determinar la estrategia jurídica que seguirán para revertir este proceso, por lo que continuarán atentos.

"Hasta en tanto no seamos notificados formalmente no tendremos información respecto de cuál es el proceder por parte de la autoridad, estaremos entonces atentos a si efectivamente se confirma el contenido de la orden de aprehensión, Rosario Robles deberá ser formalmente notificada junto con ellos, sus abogados y a partir de ahí estaremos enterados del contenido de la orden sí es que existe", comentó después de visitar a la exfuncionaria en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y añadió: "Dos, de los datos de prueba que la sustentan y Tres, la notificación al juez de control para el efecto de que el Ministerio Público genere la audiencia correspondiente y estemos emplazados para el efecto de la audiencia de formulación de imputación correspondiente".

Mencionó que la postura de Rosario Robles es que "se trata de una infamia, que definitivamente ella no formó parte de un grupo de delincuencia organizada, ella como ya lo hizo en otro momento se mantiene o se confirma como inocente respecto de la acusación que se le pretende atribuir por haber suscrito convenios, ella ya lo manifestó, ella no está acusada de esa famosa tramitación de delincuencia organizada que le pretenden atribuir y mucho menos de la Estafa Maestra, de tal manera que esperaremos las pruebas para finalmente construir una estrategia de defensa".