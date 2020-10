Una jornada electoral marcada por el Covid-19

Las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila y elegir 84 ayuntamientos en Hidalgo se convirtieron en un laboratorio frente al escenario de pandemia por el Covid-19. Con cubrebocas, gel antibacterial y medidas restrictivas se desarrolló la jornada electoral —cuatro meses después de la fecha original programada—, aunque no en todos los casos se cumplieron las normas necesarias.

En Coahuila, en las casillas, funcionarios y representantes de partidos usaban cubrebocas, caretas y algunos hasta guantes. Fue hasta el mediodía que el órgano electoral confirmó 99.4% de las casillas instaladas, pues hubo reportes de retrasos para el inicio de actividades, lo que provocó el enojo de los votantes que esperaban en largas filas. Al final, se avaló la instalación 100%.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) anunció que, como parte del protocolo, se evitaría el intercambio de credenciales con los funcionarios de casilla, es decir, sólo se iba a mostrar y, en caso de dudas, se iba a retirar la persona el cubrebocas para verificar la identidad.

La gente podría optar por no entrar a las mamparas e inclusive llevar su propio marcador; sin embargo, la dinámica fue la misma de siempre: entrega de credencial a funcionarios, revisión en la lista nominal, entrega de la boleta, voto dentro de la mampara y dedo entintado.

La aplicación del gel antibacterial fue variado. En algunas casillas funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicaban a todo el que llegara, y en otras secciones el gel se encontraba en las mesa y cada votante decidía si se aplicaba o no.

En otros casos, fue tanta la gente que las filas abarcaban dos o tres calles, se perdía la sana distancia y algunos se retiraban el cubrebocas.

"Me tardé dos horas en votar y cuál sana distancia. Había mucho desorden", se quejó un hombre en Torreón. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, confirmó que en comunidades rurales hubo mucha concurrencia y que preocupaba el tema de salud: "Esperemos que la ciudadanía pueda guardar las normas sanitarias", comentó.

En Hidalgo, miles de personas salieron a votar sin las precauciones de la sana distancia, pese a que en esta entidad el Covi-19 tuvo una fuerte presencia en las campañas, que se saldaron con un aspirante muerto, uno hospitalizado y seis infectados por coronavirus.

En las casillas, la aglomeración de personas se dio en el momento de la llegada de los candidatos. Uno de los aspirantes que reunió más simpatizantes fue el priista Israel Félix, la espera prácticamente parecía "fiesta de pueblo".

Cuestionado sobre la posibilidad de un rebrote ante la falta de sana distancia, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, pidió no adelantar vísperas y esperar el pronunciamiento de las autoridades sanitarias.