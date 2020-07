Una niña se llevó a Dylan, menor de 2 años desaparecido en Chiapas

El pasado 30 de junio, Dylan Esaú Gómez Pérez, de dos años de edad, jugaba en los alrededores del puesto de verduras y fruta de su madre Juanita Pérez, en el Mercado Popular del Sur, pero cuando caminó hacia el puesto de su abuela, como acostumbraba hacerlo, ya no volvió al lado de su madre.

Este jueves el fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer en un video que "hay avances" sobre el paradero del niño, pero dijo que no va adelantar información, "para no entorpecer" las investigaciones. De acuerdo a registros de dos cámaras de negocios del mercado, a las 16:15 horas de ese día, Dylan se le ve caminar por un pasillo que lleva al puesto de su madre, pero ocho minutos después una niña de unos diez años de edad lo toma de la parte de atrás del suéter para sacarlo a la calle donde ya no se tiene ningún registró del niño.

Al momento que Dylan y la niña caminan rumbo a la calle del mercado, el niño aun lleva un atomizador que utiliza su madre en el negocio para mantener frescas las hortalizas que vende. Juanita Pérez, la madre del niño, contó que ese día llegó a abrir su negocio de venta de frutas y verduras y como todos los días "El Gordito", como es conocido el niño, jugó con su hermana mayor en las inmediaciones del puesto de frutas y verduras.

A las 4 de la tarde de ese día, Dylan que a su edad no sabe pronunciar una sola palabra, se acercó a su madre para pedirle que le diera más nance, pero Juanita le dijo que se le había terminado y mejor fuera a pedirle a su abuela, negocio que se encuentra a 50 metros de distancia. Desde que "El Gordito" aprendió a caminar, los locatarios en su mayoría indígenas tzotziles, podían ver al niño desplazarse entre el puesto de su abuela y el de su madre, pero cuando Juanita se percató que Dylan no regresaba empezó a buscarlo entre los negocios de sus vecinos y una hora después se incorporaron a la tarea, agentes de la Policía Municipal. Nadie lo había visto.

Por la noche de ese día Juanita interponía demanda ante la Fiscalía de Justicia Indígena, por la desaparición del niño, pero han pasado 16 días y su hijo no ha vuelto a casa. En esto tiempo, la madre no ha recibido ninguna pista sobre la identidad de la niña que se llevó a Dylan, pero cree que pudo haber sido contratada por un adulto para que ayudara a sacar al hijo del mercado, para entregarlo a un adulto.

"¿Quién es esa niña? No sé a quién le dio a mi hijo. ¿Quién conoce a la niña? Tal vez solo le pagaron. Ella es inocente. Solo quiero saber ¿a quién le dio mi hijo?", dice Juanita que el pasado martes por la tarde encabezó una marcha que culminó en el centro de San Cristóbal, para pedir a la sociedad que le ayude a que su hijo vuelva a casa. Este viernes, Juanita ha citado a una conferencia de prensa para dar a conocer datos sobre el paradero de su hijo.