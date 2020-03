"Una traición" que AMLO saludara a mamá del "Chapo": Bryan LeBarón

Bryan LeBarón consideró una traición que el presidente Andrés Manuel López Obrador se detuviera a saludar a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del "Cártel de Sinaloa".

El integrante de la familia LeBarón, que en noviembre pasado sufrió un atentado en Guasave, Sonora, que dejó como saldo nueve muertos, siete de ellos menores de edad, reprochó que el titular del Ejecutivo no quiso recibirlo a él y su familia como víctimas del crimen organizado.

"El presidente tiene mal identificadas sus prioridades; cuando nosotros marchamos no quiso recibirnos por cuidar su 'investidura' y no caer en provocaciones, pero el día de ayer le dio un mensaje muy dañino a todo México cuando se detuvo a saludar a la madre y a platicar con el abogado de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo.

"Eso me parece una traición, no por el hecho de haber saludado a una madre, sino porque arropa con más fuerza a los familiares del crimen organizado, que a los familiares que han sido víctimas de la violencia de ese crimen organizado", indicó.

Consideró que el saludo a la mamá del "Chapo" es una señal irónica de la estrategia anunciada por el presidente López Obrador de "acusar" a los criminales con sus padres. "Es terrible porque mientras nosotros marchamos, los criminales siguen matando gente; mientras él ignora a las víctimas, pareciera que se pone al servicio de ellos", enfatizó.

Este domingo, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del "Cártel de Sinaloa", María Consuelo Loera Pérez y le afirmó que recibió su última carta.

Este lunes, la Presidencia de la República dio a conocer el documento fechado el 20 de marzo pasado en el que la mamá de Guzmán Loera afirma que sus abogados entregaron todas las pruebas a los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para demostrar que su hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de Estados Unidos.

Loera Pérez destacó que estos funcionarios fueron designados por el propio López Obrador para tratar el tema sobre la posible repatriación de su hijo para que permanezca en una cárcel mexicana.

Reiteró la petición de que se le permita visitar a Joaquín Guzmán en la cárcel de Nueva York, donde se encuentra recluido, pues el gobierno de Estados Unidos le negó la visa humanitaria.