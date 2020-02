"Una vergüenza", cifras de Ebrard sobre migración: Muñoz Ledo

Ante la baja del 74% de la migración ilegal a Estados Unidos que informó esta mañana de miércoles el canciller Marcelo Ebrard, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como un "horror" y "una vergüenza" estas cifras y señaló que con la actual política migratoria, México es la cola del territorio estadounidense en vez de ser la cabeza de América Latina.

En reunión con medios tras su salida del desayuno que tuvieron diputados de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Muñoz Ledo señaló que con estas cifras, el gobierno federal está confesando que la factura que cobró es muy alta.

-"Diputado, ¿qué opina de que la migración ilegal a Estados Unidos bajó en un 74%?", se le cuestionó.

-"Un horror, es un horror, está confesando que la factura que se cobró es muy alta. (...) Me parece que es una declaración casi injuriosa para el país que anuncie que el 74% de la migración bajó cuando todos los países de América Latina, sin excepción, tienen circulación libre de personas", respondió el legislador.

- "¿Es una vergüenza el índice de la baja de la migración?", se le preguntó.

-"No es una vergüenza, es vergonzoso, no es un título de orgullo, sino una confesión penosa", comentó.

El expresidente del Congreso acusó que el tema de migración en México es manejado por un Instituto que "estaba en manos de gente independiente, pero que lo corrieron, lo hicieron renunciar y metieron a un hombre que no es ni siquiera es culto".

Comparó que, mientras los países de Sudamérica y Centroamérica tienen convenios para el libre tránsito de las personas, en México hay un "tapón que nos hace la cola de Estados Unidos, en vez de ser la cabeza de América Latina".