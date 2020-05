UNAM advierte riesgos por fiestas de contagio de Covid-19

En el país se ha comenzado a promover fiestas de contagio a las que acudan personas sanas e infectadas por Coronavirus 2019, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dicha práctica es peligrosa porque todavía no se conoce por completo al virus SARS-CoV-2, ni cómo se contagia y tampoco hay medicamentos para controlarlo.

"Ante la actual pandemia de Covid-19 hacer caso a este tipo de llamados es peligroso para la población, para el sistema de salud y hasta para los gobiernos, pues en México estamos en el pico más alto de la infección y si hay muchos casos no habrá capacidad para brindar atención médica para todos", alertó Gabriela García Pérez, de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

Otras organizaciones como Verificovid19 han explicado que el llamado que se está haciendo a participar en una fiesta en la colonia Las Águilas, tiene el objetivo de generar la llamada inmunidad de rebaño; sin embargo, la práctica es peligrosa y lo que podría generar sería un nuevo brote.

"Desconocemos mucho aún del SARS-CoV-2 como qué porcentaje de la población requeriría contagiarse para tener anticuerpos, además de su número y calidad para generar una inmunidad de rebaño. Una fiesta de coronavirus podría ser en realidad el inicio de un brote que enferme y mate a muchas personas".

La inmunidad de grupo o "de rebaño" ocurre cuando individuos de una población sana se juntan con otros infectados con algún virus para crear inmunidad.

"Las reuniones para contagiar ya se han llevado a cabo en ciertos lugares: algunas mamás juntan a sus hijos con un niño con varicela o sarampión para que adquieran la enfermedad, pues se piensa que en edades tempranas el riesgo es menor", ejemplificó García Pérez.

La inoculación del agente infeccioso atenuado o modificado en virulencia se puede dar con las vacunas de manera más segura y controlada para inducir inmunidad.

"Cuando se abarca gran parte de la población para inmunizarla con una vacuna, ya no se infectará con el mismo virus, aunque vuelva a exponerse, o al menos la infección será mucho más leve en caso de producirse".

Cuando un microorganismo es totalmente nuevo para el sistema inmune, a nuestro organismo le lleva tiempo tener una respuesta efectiva para controlar la infección, y dependiendo de esa respuesta el virus puede ser devastador, según su virulencia.

Del SARS-CoV-2 cada día se aprende algo nuevo mediante análisis, estudios y observaciones de la infección y su comportamiento en el cuerpo humano y entre la población afectada; sin embargo, aún se sabe poco de la enfermedad del coronavirus, y se ignora si quienes han mejorado tienen inmunidad y por cuánto tiempo pudiera ser eficaz.

"En Reino Unido se propuso otorgar cartillas a quienes ya se habían recuperado para que pudieran transitar y hacer su vida cotidiana, pero al ver la respuesta de diferentes individuos en varias regiones del mundo, no se garantizó la inmunidad", señaló.