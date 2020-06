UNAM avanza en construcción de laboratorio contra Covid-19

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, comentó que avanzan en la construcción del laboratorio nivel 3 que se encargará de crear una vacuna para combatir el virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad Covid-19, sin embargo, aseguró que la vacuna podría estar lista hasta un siguiente brote, el próximo año.

"Ya se hicieron las visitas a las distintas instalaciones donde pudieran albergarla, ya se llegó a una definición, vamos avanzando en ella. Hay que hacer las instalaciones, ya se contactaron las compañías responsables del montaje, pero esto no sería en semanas, tardaría meses en empezar su operación", aseguró.

En videoconferencia con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expuso que de momento no se debe pensar en la vacuna como la necesidad de poder reactivar, pues esto no sucederá probablemente pronto.

"Estamos trabajando nosotros en ella, hay un consorcio internacional y en donde nos vemos sumado internacional para intentar conseguir la vacuna, esta vacuna tiene que pasar las fases correspondientes de investigación y de ahí eventualmente la producción masiva de ellas, no se ve que como algo que va a estar en la próxima semana, ojalá pudiera ser el transcurso de este año y si no, probablemente la veremos para el siguiente brote", explicó.

El director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich Stalnikowitz, comentó que los avances en la vacuna no van a ser inmediatos y comentó que aunque se desarrollen la vacuna, el siguiente punto tiene que ver con la eficacia y la seguridad de la vacuna.

"Se tienen que hacer estudios en población que puede, en ocasiones ir desde 5 mil hasta 60 mil personas para tratar de ver la eficacia y seguridad y eso es lo que toma el tiempo para que una vacuna se logre desarrollar", dijo.