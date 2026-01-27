UNAM avanza en ranking mundial de universidades

Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que mejoró su desempeño en el World University Rankings by Subject 2026, que publica el Times Higher Education (THE), resultado que, dijo, la consolida como la institución líder del país y una de las de mayor prestigio internacional.

Detalló que el análisis comparativo del ranking reveló que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior.

La institución precisó que el repunte más notable se observó en el ámbito de Derecho, donde saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125, mientras que en Artes y Humanidades escaló del 176-200, que obtuvo en 2025, al 101-125 en 2026.

Además, señaló que registró avances significativos en otros campos del saber, destacando Estudios de Educación, que subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251–300, y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401–500.

En tanto, apuntó, las áreas de alta complejidad técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología mantuvieron posiciones estables, "lo que demuestra la consistencia de sus programas académicos".

La metodología del World University Rankings by Subject 2026 emplea 18 indicadores de desempeño agrupados en calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.