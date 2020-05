UNAM descarta regreso de clases presenciales antes del 15 de junio

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que no regresará a sus actividades presenciales hasta después del 15 de junio.

En un comunicado de prensa que emitió esta tarde de miércoles, la institución dio a conocer que sólo regresará a sus actividades presenciales hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Las clases se mantendrán de manera remota.

"La reanudación de las clases en todos los niveles y demás actividades académico-administrativas se realizará, de manera presencial, una vez que existan las condiciones sanitarias que así lo permitan. Esas condiciones no estarán dadas antes del 15 de junio. Por tanto, NO habrá retorno a las actividades universitarias presenciales durante la primera quincena del mes próximo", indicó la institución.

Las labores académicas y administrativas en la UNAM continuarán llevándose a cabo a distancia durante todo el periodo mencionado, del mismo modo en que se han realizado hasta ahora.

La UNAM y el grupo de expertos que constituyó para analizar esta circunstancia, se mantendrán en observación permanente al comportamiento de la pandemia; la institución también emitirá informes quincenales a la comunidad sobre las condiciones sanitarias del momento y las posibilidades reales para un retorno moderado y gradual a las instalaciones universitarias.

"Cuando este retorno se decida, la Universidad lo hará del conocimiento público con toda oportunidad a través de sus canales de comunicación oficiales. La UNAM refrenda su llamado a todas y todos los universitarios a mantenerse resguardados y a continuar el trabajo académico desde sus casas, a fin de cuidar su salud y la de sus familiares".