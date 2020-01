UNAM emite recomendaciones a la población ante coronavirus

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una circular dirigida a la comunidad universitaria, con recomendaciones y medidas preventivas ante la presencia de una nueva cepa de Coronavirus, las cuales hace extensivas a la población en general.

Las medidas son: no saludar de mano o beso, lavar las manos frecuentemente haciendo uso de agua y jabón, cubrirse la boca al estornudar ya sea con un pañuelo o utilizando la parte inferior del codo y no utilizar el teléfono celular de otra persona.

Además de prescindir de acudir a lugares muy concurridos, consumir alimentos bien cocidos y agua simple potable o embotellada y evitar contacto con personas que evidentemente presenten alguna enfermedad de vías respiratorias.

En el texto, se precisa que en México las autoridades sanitarias han establecido una serie de acciones de búsqueda intencionada de casos, principalmente en los aeropuertos y terminales marítimas internacionales, para detectar la llegada de personas con esta enfermedad, atenderlos de manera inmediata y evitar la propagación de esta enfermedad.

La UNAM, demás señala que hasta el momento, ninguno de los casos sospechosos que se han identificado ha sido positivo.

El documento, que también fue difundido entre los universitarios, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han informado sobre presencia de una nueva cepa de Coronavirus que inició en una provincia de China y que se ha propagado a otros países, incluyendo a Estados Unidos de América.

Agrega que en la actualidad el número de casos confirmados es bajo, cada día va en aumento; sin embargo, continuó, la OMS no ha considerado que el estatus actual amerite establecer alerta epidemiológica.

Este documento también fue dirigido a los coordinadores, directores de facultades, escuelas, institutos y centros, así como a directores generales, secretarios administrativos, jefes de unidad, delegados administrativos a través de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.