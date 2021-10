"UNAM forma profesionistas, no delincuentes"

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria General de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, señaló que no se atreve a afirmar que el gobierno federal tenga intenciones de quitar la autonomía a la UNAM, luego de las declaraciones del Presidente López Obrador; sin embargo, dijo que no es momento de lastimar la autonomía de la Universidad puesto que es una formadora de profesionistas, no de delincuentes.

"Después de las declaraciones de la mañana, nos sentimos peor todavía porque yo creo que la Universidad no ha perdido la esencia, la Universidad no ha perdido sus objetivos sustantivos, la formación de mexicanos útiles a la sociedad, es como derrotar al propio México, yo creo que no somos ni delincuentes, no somos gente que no trabaja, estoy realmente preocupada", dijo.

Precisó que como universitarios se dicen listos para respaldar al Rector, ya que, desde declaraciones anteriores del jefe del Ejecutivo sobre que los maestros cobraban sin trabajar, se sienten muy lastimados, porque aun con pandemia de Covid-19, el personal académico no dejó de impartir clases, incluso, dijo, algunos tuvieron que comprar equipos de sus bolsillos para atender a sus alumnos y a sus hijos que tenían que tomar clases a distancia.

Dijo que a nadie le gustaría enfrentar a la figura presidencial, pero que se siente preocupada, ya que ha recibido llamadas del personal académico para saber "¿qué pasa?" con estas declaraciones, pero que no van a dejar de defender la autonomía: "Yo creo que tanto el señor rector como nosotros estamos muy ciertos en que vamos a defender la autonomía, esto no es nuevo, desde 1929 cuando compañeros lograron la autonomía universitaria, este no es el momento para lastimar a la universidad quitando la autonomía, definitivamente no lo es.

"Yo no te podría decir que el intervenir en la universidad y quitar la autonomía es el objetivo de estas declaraciones, no me atrevería a decirlo, lo que puedo decir es que todo universitario sabe que la universidad es un baluarte de México, esto sí y que no vamos a permitir romper la autonomía.