UNAM inicia separación investigador acusado de intento de violación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que inició el proceso de separación laboral del investigador Arnulfo Romo, quien en días pasados fue acusado de intentar violar a una trabajadora.

La institución señaló que Romo Trujillo cumplió la sanción temporal que le fue impuesta, ahora lo que procede es su separación del cargo, aunque no se especificó si será temporal durante la investigación del caso o definitiva.

"De acuerdo con los procedimientos establecidos por la normatividad universitaria, a petición del propio investigador han sido iniciados los trámites de su separación laboral de esta casa de estudios", indicó la UNAM a través de un comunicado de prensa.

El pasado 27 de febrero, a través de una denuncia que se realizó en la página de Facebook "No te calles FQ/Colectiva feminista Las Semillas de Curie" se dio a conocer que Romo Trujillo habría intentado someter a una trabajadora que se encontraba en el Instituto de Fisiología Celular.

De acuerdo con esta versión, los hechos ocurrieron a inicios de año y la trabajadora logró escapar, luego de que un grupo de personas acudió a prestarle ayuda ante sus gritos de auxilio.

"El doctor Romo estaba muy borracho en su laboratorio en un fin de semana, por ahí estaba una trabajadora del Instituto a la que el doctor Romo intentó violar. Salió de su laboratorio y la jaloneó para intentar meterla, la chava comenzó a gritar y afortunadamente alguien fue en su auxilio", señala la publicación.

"Un hombre que intentó violar a una mujer de la comunidad y que la UNAM no despidió, únicamente lo suspendió por 8 días y le quitó algunos días de su salario. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ayudado a nuestra compañera?".

Romo Trujillo aun es miembro del Comité Consultivo de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores.