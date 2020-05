UNAM pide apoyo a senadores para garantizar clases a distancia

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantuvo una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que les solicitó apoyar a cerca del 64% del alumnado que no cuenta con las herramientas tecnológicas para atender la recalendarizaciónde las clases en línea.

El rector se refirió al donativo de 50 millones de pesos que los senadores dieron a Fundación UNAM para la adquisición de 400 mil kits para médicos y enfermeras que atienden en primera línea los efectos sanitarios del Covid-19.

"Que hay todavía grandes necesidades, que no tengo que decírselas, todos ustedes la conocen muy bien [...] el tema ahora de regresar gradualmente a la realidad de nuestra cotidianeidad universitaria, va a ir cambiando y tendremos que generar acciones de limpieza, de sanitización y de enfrentar la nueva realidad.

"En nuestra población de la UNAM, el 64% de las familias, el ingreso promedio es menor de dos salarios mínimos. Esto indica que muchos jóvenes no tienen acceso a la comunicación y a las tecnologías de la información y el aprendizaje. Tendremos que apoyarlos y algo que podríamos generar también como parte de este donativo", dijo.

El presidente de la Junta, Ricardo Monreal Ávila (Morena), destacó que la Fundación UNAM recibió ya un donativo pero queda uno pendiente, que atenderá esas preocupaciones para continuar con las actividades académicas de la casa de estudios.

"Usted sabe que muchos somos parte de ella y nos sentimos muy identificados con la institución y estamos muy pendientes de ella. Por esa razón, le expreso de nueva cuenta nuestra felicitación por su trabajo, cuente con nosotros", declaró.

Sin embargo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del PT, externó su posicionamiento para que se dé prioridad a los apoyos a los trabajadores de la salud y los apoyos al alumnado puedan resolverse "en una segunda etapa".

"Somos muy conscientes también de que este conflicto es multifactorial, que lamentablemente no sólo está afectando la salud de los mexicanos, también la economía y la actividad académica, agradezco que nos exponga incluso el caso de las familias.

"Sin embargo, me gustaría pedirle a nombre propio y del Partido del Trabajo, que veamos en una segunda etapa cómo ayudar a que se vaya incorporando a sus respectivos centros académicos y que en este momento demos la prioridad al personal médico", señaló.

Graue Wiechers también destacó que la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM sigue trabajando en la generación de nuevos modelos de respiradores, biosensores, isopos, medios de transporte, pruebas virológicas para detectar el virus y pruebas serológicas para detectar los niveles de inmunidad en recuperados.

"Cuenten ustedes que cualquiera que sea el destino que determinemos en esta conversación, actuará la universidad con toda responsabilidad social y transparencia, y entregará las cuentas a la Cámara de Senadores, puntualmente y con toda claridad", aclaró.